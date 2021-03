Emočně vyždímaní manželé Babišovi. Mají se hůř než všichni a ještě je chce někdo zničit | E15.cz

V hotový kolotoč emocí se změnila víkendová debata s Andrejem Babišem na Primě. Diváci nejspíš zprvu s napětím čekali, kdy se konečně zhroutí a zavřou ho někam do ústavní péče, pak ale přišla nevídaná a šokující zpráva! Více se dozvíte v Událostech Luďka Staňka z produkce internetové televize Mall.tv.

Andrej Babiš v živém vysílání přiznal, že mu a jeho rodině někdo vyhrožoval zabitím. Situace prý byla tak vážná, že Moniku raději poslal ze strachu do Dubaje. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby se jeho manželka pravý důvod svého „výletu“ nedozvěděla patrně až v neděli z televizní obrazovky a od té doby chudinka sedí v koutě a pláče, že se mají „hůř než všichni“. A do toho chudák Andrej, který všechno tohle musí snášet a je na pokraji svých sil