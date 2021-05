Gerbian: Pozoruhodná krkonošská brusírna z konce 19. století chátrá. Podaří se ji zachránit? | E15.cz

Kvalitní architektura, poctivost, krása a kus historie – to všechno skrývá bývalá Dixova brusírna dřeva v krokonošském Temném dole. Bohužel, jak to s podobnými stavbami bývá, rychle chátrá. Kulturní a vědecký spolek Fabrika Temný důl se snaží o záchranu této pozoruhodnosti a současně také hledá její využití. Tahle stavba si to rozhodně zaslouží. Více ve videu Adama Gebriana na Mall.tv.