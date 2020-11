Jak Babiš a Hamáček uvařili daně a zavařili rozpočet | E15.cz

Ano, byla to velká paráda a ve sněmovně létaly částky, které si nikdo ani neumí představit. A když je prostě něčeho moc, že už to nedává smysl, ztrácí se podstata věci. A proto jsme tu my a další díl Událostí Luďka Staňka, abychom vám to všechno vysvětlili. Takže klikněte na video.

Byl to dokonce takový blázinec, že ani tradiční pirátské trolení se tentokráte nesetkalo s úspěchem a bylo naopak zapracováno do zákona jako jeho součást. Ano, v takovémhle bordelu momentálně Česká republika je.