Jak je Přísaha podobná hnutí ANO a kdo jsou překvapivě voliči | E15.cz

Blíží se volby. Víme, že vám to opakujeme alespoň jednou týdně, ale to kdybyste třeba zapomněli a neměli noční můry o koblihách a oranžových růžích. Můžeme se začít zamyslet nad tím, co by tak mohl rozdávat Robert Šlachta, který jde do říjnových voleb se svým sdružením Přísaha.