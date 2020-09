Je to spiknutí a musím být sprostá! Bára Basiková rozjela na Instagramu moudra pro celý národ | E15.cz

Dnešní Události Luďka Staňka se musí věnovat zásadní události včerejšího dne. Koneckonců jsou to Události, že ano. Ale překvapí vás, jaká zásadní událost to byla.

Protože ano, Andrej Babiš měl projev. A my jsme objevili, proč jeho projev tak málo připomínal to, jak Andrej Babiš funguje a jak ho známe. Taky vám připadalo, že Andrej Babiš večerní byl úplně jiný než Andrej odpolední? On má snad doopravdy dvojče! Schválně se podívejte. Ale to nebyla největší událost včerejšího dne. K rezignaci ministra Adama Vojtěcha už se vyjádřili všichni. Celý národ čekal na to poslední, leč nejdůležitější vyjádření. Tím se stal post na Instagramu zpěvačky Báry Basikové. A Bára musela být bohužel sprostá. Hodně sprostá. Jinak to prý už nešlo.