Kouzelný les v Lánech vydal další tajemství. A Andrej Babiš si pomalu balí věci na dlouhou cestu | E15.cz

Bylo nebylo, v kouzelném lese v Lánech se stalo to, že zde začalo dřevo samo odjíždět do Číny. Nikomu nic neřeklo a prostě se vydalo na dlouhou pouť po celé zeměkouli. Ano, les v Lánské oboře je skutečně kouzelný, což jako první objevil kancléř Vratislav Mynář, a rozhodl se kouzla využít opravdu na plné pecky. A povedlo se mu to. Prostě odtud kouzelně mizí vše, co není přibité. A v dnešních Událostech máme také Andreje Babiše s kouzelnou koulí. Ne, nevíme, proč ji drží. Ale víme, co v ní asi vidí a jak dlouho už ji má. Pusťte si Události Luďka Staňka a zjistíte víc.