Mikroskop E15: Zákon o realitních makléřích je potřeba, shodli se zástupci profese | E15.cz

Na realitním trhu existuje řada úskalí. Některá z nich by měl odstranit nový zákon, který bude upravovat fungování zprostředkovatelů. Nová legislativa je potřeba, současná podoba ale všechny problémy zřejmě nevyřeší, shodli se odborníci v rámci Mikroskopu, kulatého diskusního stolu pořádaného deníkem E15.

Situace na trhu s realitami je často diskutovaným tématem. V této souvislosti jsou skloňovány problémy s nedostatkem bytů a jejich cenou. „Aktuální situace po mírném ochlazení, které přišlo v říjnu minulého roku, se vrátila do standardu let předchozích. Reality se prodávají velmi dobře, ale je jich nedostatek. Na jeden byt připadá zhruba jeden a půl člověka,“ uvedl generální ředitel Next Reality Robert Hanzl.

Nedostatek bytů je patrný zejména v Praze. „Problém chabé výstavby se týká hlavně Prahy, která je určujícím magnetem pro celý trh. Regiony se do jisté míry chovají podle vývoje v Praze. A v hlavním městě přibývá více lidí než bytového fondu,“ vysvětluje majitel RE/MAX G8 Reality Jan Štohanzl. Dodává ovšem, že se v případě výstavby jedná otázku spíše politického charakteru, která jistě nebude vyřešena přes noc.

S tím, že bytová situace v Praze představuje problém, souhlasí i jednatel Justo Česká republika Michal Pazdera. „Česká národní banka navíc uměle držela korunu na nižší úrovni, čímž se zlevnilo nakupování bytů pro cizince.“ Důvodů, proč stavební řízení trvá tak dlouho, je podle něj celá řada.

To má samozřejmě vliv na dostupnou nabídku. „Lidé čekají často čekají na vysněnou nemovitost, ale když se objeví na trhu, tak o ní má zájem řada dalších lidí. To se třeba před deseti lety tak často nestávalo,“ uvádí ředitel komunikace a PR Broker Consulting Jan Lener. Ani v budoucnu ale neočekává přílišný pokles cen. „Nedostatek nemovitostí bude pravděpodobně stále držet ceny nahoře.“

Realitní trh čeká legislativa

Poslanecká sněmovna schválila na jaře v prvním čtení zákon o realitním zprostředkování. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové má návrh zkvalitnit vztahy mezi makléři a klienty a zkultivovat prostředí.

„Nový zákon by měl zvýšit důvěru v realitní kanceláře. Bude to signál trhu a klientům, že se mohou opřít o nějaká pravidla,“ shrnuje hlavní výhody projednávané předlohy Robert Hanzl.

„Lidé mnohdy dělají největší transakce svého života právě při obchodu s nemovitostmi. Zaslouží si tedy, aby tady byly nějaké mantinely,“ zdůrazňuje potřebu zákona Jan Lener. „Lidé se historicky mohli setkávat s různou kvalitou služeb makléřů, což mělo vliv na jejich pověst,“ vysvětluje a dodává, že na trhu funguje řada erudovaných obchodníků, ale polovina lidí volí možnost prodeje bez zprostředkovatele, což by právě dobře nastavené legislativní prostředí pomohlo změnit.

„Finančně transakci zastřešuje banka, která má jasně stanovená pravidla. U makléře je ale situace zcela jiná,“ říká Michal Pazdera. „Věřím, že zákon může pomoci. Otázkou je, zda ho potřebujeme v této podobě,“ dodává.

„Důvěryhodní hráči na realitním trhu předlohu vítají jako takový základní kámen, tedy že bude pojmenováno z hlediska spotřebitele, kdo je kdo a jaká jsou pravidla hry,“ shoduje se s kolegy i Jan Štohanzl.

Nevýhodou jsou nejasné kontury

Odborníci ovšem mají k návrhu zákona, který se vejde na pouhých několik stran, i jisté připomínky. Za největší slabinu považují zejména nejasnost paragrafů a nebezpečí vlivu advokátní lobby, která chce na realitním trhu získat větší profit.

Není například přesně řečeno, jak mají být makléři teoreticky vybaveni a jaké vzdělání by měli mít. Existuje několik variant, které zahrnují i kvalifikaci v podobě vystudování vysoké nebo střední školy a samozřejmě i požadavky na určitou praxi.

Jasno není ani v názorech na pojištění. Jasná zatím není jeho výše, není rozhodnuto ani, zda má být pojištěn samotný makléř nebo realitní kancelář, která ho zaměstnává. „Od zákona očekáváme trochu víc. Je ale určitě jednodušší zákon novelizovat než ho znovu vytvořit,“ uzavírá Štohanzl.