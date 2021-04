Není čím očkovat? Hamáček to zařídí! Aneb Česko jako farmaceutický bufeťák | E15.cz

Pamatujete, jak premiér sliboval v dubnu sto tisíc očkovaných denně? Protože my jo. A víte co? Pořád se tomu číslu ani zdaleka neblížíme. Za čtvrtek to bylo něco přes šedesát osm tisíc lidí. Co ale taky čekat, když se očkování rozhodl šéfovat Andy "řídit všecko jako firmu" Babiš. Takže jsme pátý nejhorší v Evropě. Naštěstí máme Hamáčka. I když... Více na Mall.tv v dnešních Událostech Luďka Staňka.