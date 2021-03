ODS? Do žní, dýl ani minutu! Kam povede cesta Pavla Novotného po volbách? | E15.cz

Na šokujícím odchodu Pavla Novotného je zarážející zejména to, že je do teď jejím členem, protože v tomhle vesmíru nejsou dva rozdílnější lidé než on a Petr Fiala. Zatímco decentní předseda strany do světa posílá zprávy o tom, jakou kravatu si uváže na schůzku s vládním ministrem, Novotný se s tím nese*e a na plnou pusu se nechal třeba slyšet, že je „v zájmu České republiky, aby Babiš prostě zmizel, umřel a aby Zeman taky umřel a odešel do věčných lovišť a abych já byl poslanec“. Už teď je tak jasné, že jeho případné působení v poslanecké sněmovně bude jako pyrotechnika na afterparty maturitního plesu. Nebude to asi úplně bezpečný, ale zároveň by mohla být sranda to pozorovat.