Okamura se chce adaptovat a Zeman s Benešovou si jedou svou dezinformační kampaň | E15.cz

Jako první zahájil dezinformační kampaň prezident Zeman se svým prohlášením o dvou verzích, což je přesně o jednu více, než s čím pracují všichni ostatní, a nyní na něj navázala jeho dobrá kamarádka z ministerstva spravedlnosti a začala je dále rozvíjet.

Ano, Marie Benešová si zřejmě řekla: “Nuda! Miloš už neni to co bejval!”, vytáhla pero a rozhodla se, že veřejnou debatu obohatí ještě o něco víc. A nám se poctivou, reportérskou prací podařilo získat seznam alternativních verzí Vrbětického útoku, se kterým Marie Benešová přišla. A stojí to za to! Více se dozvíte v Událostech Luďka Staňka z produkce internetové televize Mall.tv.