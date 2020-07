Proč Andrej Babiš nespí? Trápí se kvůli penězům i narůstajícím sebevraždám | E15.cz

Andrej Babiš už se několik týdnů pravidelně moří se svojí pravidelnou nedělní videoprodukcí a nám přišlo líto, že si média z celé věci berou jen takové jednorázové kousky a nevěnují se dílku Andreje Babiše skutečně do hloubky. Víte, kolik mu to musí dát práce? A nespí při tom. A to už tak spí málo. Takže jsme věnovali celý jeden díl celému jednomu Čau lidi. Protože, kdo, když ne my, kdy, když ne teď?