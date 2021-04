Putin si brousí dobyvatelské zuby. Aby tu nebyl dřív než Sputnik   | E15.cz

Kdyby mezi vámi byli tací, kteří pořád doufají v příchod vakcíny Sputnik do Česka, můžete si stoupnout ke slovenským hranicím a vyhlížet. Je ale pravděpodobné, že dřív než vakcína dorazí ruské vojsko. To totiž toho času bojuje opět na hranicích s Ukrajinou. Slováky už značně zdecimovali rozvratem vlády a u nás mají svého člověka přímo na Hradě. Cesta do Česka je prakticky otevřená. Více v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv.