Rada ČT se činí! Xaver Veselý ukazuje kvalitní televizní žurnalistiku a Lipovská dokonce stíhá analyzovat balíčky   | E15.cz

Dnes se podíváme na aktéry jedné hry o 6,7 miliardy korun. Mimo jiné. Ano, Rada ČT a její noví členové se činí a začínají velké věci. A my rozhodně chceme být u toho.

A tak jsme se rozhodli podívat se trochu blíže na činnost jednotlivých radních. Jak se tak říká – kdo jsou, kam kráčí a odkud přicházejí. A co říkají... A když kliknete na tohle video, zjistíte to taky. Více naleznete na Mall,tv.

Přitom jsme nemohli opominout i to, co dělají ve volném čase. Někteří z nich se věnují kultuře, někteří naopak rozdávání radosti – v podobě balíčků, které rozzáří speciálně v tomto předvánočním čase každé cynické oko. Prostě je to radost, kam se podíváš.