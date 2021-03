Rok s covidem a světlé chvilky Andreje Babiše | E15.cz

Od vypuknutí celosvětové pandemie nového typu koronaviru uplynul už rok a během této krátké doby stihnul covid-19 obrátit životy každého z nás. Pojďte se s námi podívat, jak to všechno začalo.

Zprávy o koronavirové epidemii v Číně se začátkem loňského roku pomalu ale jistě začaly šířit po celém světě. Ještě v únoru 2020 jsme se báli, že nám ten nový virus přijde poštou z Aliexpresu, naštěstí se ale ukázalo, že dopravu Českou poštou nemá šanci přežít vůbec nic. A tak Češi vesele nakupovali a za zbylé penízky se o jarních prázdninách vyrazilo do Dolomit, kde se, jak se později ukázalo, promořila půlka Evropy.

A pak už byla jen otázka několika dní, než jsme začali hlásit první nakažené i my a Češi se vrhli na regály, kde před nimi nebyl jeden toaletní papír v bezpečí. A tak nám vláda vyhlásila nouzový stav a od té doby už to v podstatě šlo s naší zemičkou z kopce dolů… Více o tom, jak to v Česku vypadalo před rokem se dozvíte v Událostech Luďka Staňka z produkce internetové televize Mall.tv.