S Arenbergerem přichází ta nejnovější verze ruské rulety. Sputnik V | E15.cz

Sputnik se blíží! S novým ministrem přichází i nová "naděje", že si ruskou neschválenou vakcínu přecijen užijem. I když to nejdřív vypadalo, že Arenberger bude člověk při smyslech, ale bereme zpět. Neschválené vakcíny nejdřív nechtěl, teď už hledá cestičky, jak je k nám protlačit. Ale je možné, že si jen nepřečetl zprávy za posledních pár týdnů ohledně toho, co se kolem Sputniku děje na Slovensku. O tom více v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv.

Vypadá to, že Rusové už neplánují okupovat ostatní státy na západě za pomocí tanků, ale spíš své vakcíny proti covidu-19. Na Slovensku s ní nejdřív rozvrátili vládu, svrhli premiéra a teď je nařkli z dezinformační kampaně, když Slováci začali tu jejich živou vodu laboratorně testovat. Zjistili totiž, že lahvičky, co dostali obsahují něco úplně jiného než ty, o kterých psal vědecký časopis nebo ty, které má hodnotit EMA. A koho to překvapuje?