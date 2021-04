Vyslovení nedůvěry vládě? Na první pohled logické, ale dost nedomyšlené. Co pak? | E15.cz

Opoziční koalice sbírá ve sněmovně podpisy pro vyslovení nedůvěry vládě, ačkoliv nemá žádnou představu, co by dělala v případě úspěchu. Pojďme se podívat, jak SPOLU zase jednou mocným tahem rozčísli vody tuzemské politiky! Více se dozvíte v Událostech Luďka Staňka z produkce internetové televize Mall.tv.

SPOLU do háje. Tak by se dala nazvat snaha nejzábavnější opoziční koalice o vyslovení nedůvěře vládě. Tou sice není asi nikdo úplně nadšený, ale na druhou stranu, když si člověk uvědomí, že do voleb je půl roku a kdo sedí na Hradě a co udělal po vyslovení nedůvěry posledně, tak to snad raději pojďme ještě nějak doklepat.

Tahle trojice krásně slazených hrdinů totiž nemá žádný plán, co by se po onom osudném vyslovení nedůvěry mělo dít, což tak nějak stvrdil i Jurečka ve svém tweetu: “Je správné a zlu se postavit, ať už jsou vyhlídky jakékoli.” Akorát jaksi zapomněl zmínit, co se stane, když touhle šaškárnou dáme moc do rukou ještě většímu zlu…