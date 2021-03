Žádný Sputnik, poctivá česká vakcína | E15.cz

Možná se vám zdá, že jsme v háji, ale v háji je celý svět. My jsme akorát tak 10x víc v háji než všichni ostatní. A proto se naše vláda v době, kdy nezaplacení zdravotníci padaj na hubu a nemocné není pro nedostatek lůžek kam dávat, rozhodla, že dá dalších 250 mega na vývoj české vakcíny proti covidu. A to navzdory názorům odborníků, kteří nad projektem jen nechápavě kroutí hlavou… Ale přece, kdo jiný by měl vymyslet tu nejlepší vakcínu než národ, který už si sáhnul na samotné dno a nechal svou zemi v duchu hesla „best in covid“ promořit koronavirem natolik, že se lidé bojí, že na ně vykoukne i z jejich vlastní lednice.