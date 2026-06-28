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Balíkovna přišla o svého šéfa. Češi vykupují Temu. Kdo chce levný byt, musí sledovat koleje

Čínské Temu dělá vlny, je top klientem Zásilkovny. České e-shopy znervóznily

Čínské Temu dělá vlny, je top klientem Zásilkovny. České e-shopy znervóznily Zdroj: Grafika e15

mir
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  • Kdo chce bydlet nedaleko centra Prahy a nezaplatit za byt majlant, měl by sledovat koleje.
  • Projekt největší hokejové haly v Česku se posouvá, v cestě ale stojí politici, financování i černá skládka. 
  • Balíkovnu měl z problémů dostat manažer Martin Kment. Ale neosvědčil se a musel skončit. 

Podívejte se na nejzajímavější články uplynulého týdne. 

Čtyři miliony za třípokoják 27 minut od centra Prahy? Cesta k šesti procentům výnosu ročně vede po kolejích

  • Kdo chce být v centru Prahy do půl hodiny, obvykle tvrdě narazí na nekonečné kolony a brutální cenovky. 
  • Pravidla hry ale nečekaně přepisují příměstské vlaky, které dopravní zácpy i pražskou drahotu elegantně přeskakují. 
  • Realitní trh tenhle záchranný kruh zatím plně neprocenil, takže kousek od nádraží stále ulovíte byty za polovinu a se snovým investičním výnosem. 

Dědkův miliardový tah na Pardubice. Největší aréně světa stojí v cestě skládka, politici i stín Sazka areny

  • Byznysmen Petr Dědek chce v Pardubicích postavit největší hokejovou arénu světa za více než 11 miliard korun.

  • Soukromý projekt pro 22 tisíc lidí má přivést NHL, koncertní megashow i miliardy do regionu.

  • Ambiciózní plán má ale své výzvy: boj o přízeň politiků, financování i největší černou skládku v Česku.

Balíkovna je stále v problémech, její šéf Kment skončil s celým týmem. V čele firmy se ohřál jen krátce

  • Vláda předpokládala, že Martin Kment dostane Balíkovnu do provozního zisku. Bývalý manažer České pošty se ale neosvědčil. 
  • Státní přepravu balíků dočasně vede nový generální ředitel pošty Richard Hodul. 
  • Ztráta poštovního závodu roste, za loňský rok přesáhla dvě miliardy korun. 

VIDEO:Cestování pomocí skenu obličeje bude v Evropě standard. Nové kontroly zásadně zkrátily odbavení, říká Kučera z Letiště Praha

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FLOW: Cestování na obličej bude v Evropě standard. Nové kontroly zásadně zkrátily odbavení, říká Kučera z Letiště Praha • e15

Češi vykoupili Temu. Počet levných zásilek z Číny letos prudce stoupl, teď je nákupům za pár korun konec

  • Množství levného zboží z čínských e-tržišť Temu či Shein přicházejícího do Česka v letošním roce výrazně narostlo. 
  • Nákupům za pár korun je však konec, Evropská unie zavádí nové clo
  • Nový poplatek má omezit neférovou konkurenci, zároveň přinese miliardy do unijního i českého rozpočtu. 
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