Balíkovna přišla o svého šéfa. Češi vykupují Temu. Kdo chce levný byt, musí sledovat koleje
- Kdo chce bydlet nedaleko centra Prahy a nezaplatit za byt majlant, měl by sledovat koleje.
- Projekt největší hokejové haly v Česku se posouvá, v cestě ale stojí politici, financování i černá skládka.
- Balíkovnu měl z problémů dostat manažer Martin Kment. Ale neosvědčil se a musel skončit.
Podívejte se na nejzajímavější články uplynulého týdne.
Čtyři miliony za třípokoják 27 minut od centra Prahy? Cesta k šesti procentům výnosu ročně vede po kolejích
- Kdo chce být v centru Prahy do půl hodiny, obvykle tvrdě narazí na nekonečné kolony a brutální cenovky.
- Pravidla hry ale nečekaně přepisují příměstské vlaky, které dopravní zácpy i pražskou drahotu elegantně přeskakují.
- Realitní trh tenhle záchranný kruh zatím plně neprocenil, takže kousek od nádraží stále ulovíte byty za polovinu a se snovým investičním výnosem.
Dědkův miliardový tah na Pardubice. Největší aréně světa stojí v cestě skládka, politici i stín Sazka areny
Byznysmen Petr Dědek chce v Pardubicích postavit největší hokejovou arénu světa za více než 11 miliard korun.
Soukromý projekt pro 22 tisíc lidí má přivést NHL, koncertní megashow i miliardy do regionu.
Ambiciózní plán má ale své výzvy: boj o přízeň politiků, financování i největší černou skládku v Česku.
Balíkovna je stále v problémech, její šéf Kment skončil s celým týmem. V čele firmy se ohřál jen krátce
- Vláda předpokládala, že Martin Kment dostane Balíkovnu do provozního zisku. Bývalý manažer České pošty se ale neosvědčil.
- Státní přepravu balíků dočasně vede nový generální ředitel pošty Richard Hodul.
- Ztráta poštovního závodu roste, za loňský rok přesáhla dvě miliardy korun.
VIDEO:Cestování pomocí skenu obličeje bude v Evropě standard. Nové kontroly zásadně zkrátily odbavení, říká Kučera z Letiště Praha
FLOW: Cestování na obličej bude v Evropě standard. Nové kontroly zásadně zkrátily odbavení, říká Kučera z Letiště Praha • e15
Češi vykoupili Temu. Počet levných zásilek z Číny letos prudce stoupl, teď je nákupům za pár korun konec
- Množství levného zboží z čínských e-tržišť Temu či Shein přicházejícího do Česka v letošním roce výrazně narostlo.
- Nákupům za pár korun je však konec, Evropská unie zavádí nové clo.
- Nový poplatek má omezit neférovou konkurenci, zároveň přinese miliardy do unijního i českého rozpočtu.