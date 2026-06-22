Balíkovna je stále v problémech, její šéf Kment skončil s celým týmem. V čele firmy se ohřál jen krátce
- Vláda předpokládala, že Martin Kment dostane Balíkovnu do provozního zisku. Bývalý manažer České pošty se ale neosvědčil.
- Státní přepravu balíků dočasně vede nový generální ředitel pošty Richard Hodul.
- Ztráta poštovního závodu roste, za loňský rok přesáhla dvě miliardy korun.
Snaha vlády dostat státní přepravu balíků do černých čísel tvrdě narazila. Martin Kment, který se na začátku roku ucházel o post šéfa České pošty a nakonec od března začal řídit její odnož Balíkovnu, nečekaně rychle skončil. A spolu s ním i všichni lidé, které si přivedl. Informace e15 potvrdil mluvčí státní firmy Matyáš Vitík.
Podle zdrojů blízkých poště nebyl Hodul s Kmentem ani jeho týmem spokojen. Spekuluje se o nesrovnalostech v zakázkách nebo clech a také o vážných otaznících kolem spolupráce s čínským online tržištěm Temu, která by údajně zlomila vaz kapacitám pošty. Na Kmenta přitom spoléhal premiér Andrej Babiš.
„Angažmá Martina Kmenta v České poště skončilo po vzájemné dohodě zaměstnance a zaměstnavatele na konci května. Současně odešel celý management Balíkovny,“ uvedl Vitík. Přepravu objemnějších zásilek nyní dočasně vede Hodul. Aktuálně vzniká nová strategie pošty, která jasně vydefinuje budoucí směřování Balíkovny ve státním podniku.
Konec velkých plánů
Když Kment začátkem března nastupoval do čela Balíkovny, od loňska samostatného odštěpného závodu, měl se svými spolupracovníky velké plány. Výhodou tohoto odborníka na dodavatelské řetězce a manažera mělo být to, že v letech 2020 až 2022 vedl divizi logistických služeb celé pošty. S jejím fungováním se tedy nemusel seznamovat.
„Svoji strategii stavíme na třech bodech – zvýšit kvalitu doručení, s respektem přistupovat k zaměstnancům a zapojit se do mezinárodní přepravy,“ nastínil Kment a ohlásil výrazné změny obchodního modelu Balíkovny, které ji dostanou do provozního zisku: „Chceme zvýšit podíl na českém trhu a stát se jedním z významných hráčů ve středoevropském regionu.“
Kment vyzdvihl, že za jeho dřívějšího působení v poště přesahovala kvalita doručení zásilek 90 procent. „Jedním z mých cílů je spokojenost napříč celým působením Balíkovny – našich zákazníků, našich zaměstnanců a také zástupců našeho vlastníka,“ dodal.
Velká očekávání měl i tehdejší pověřený šéf pošty Ondřej Škorpil. „Věřím, že Martin jako zkušený manažer dokáže reformovat byznysový model tak, aby Balíkovna byla spolehlivým přepravním partnerem. Martin coby někdejší ředitel logistiky její prostředí velmi dobře zná,“ zdůraznil.
Kment oficiálně uvádí, že se v oboru supply chain pohybuje přes dvacet let. Spoluvytvářel strategii logistiky společnosti Škoda Auto, pracoval v Německu, Indii, Africe, Rusku nebo v Mexiku. Spolupracoval na projektech společností BMW, Pilsner Urquell, DHL, Českých drah a řady dalších.
Problém s prověrkou
Kment však narazil už jako jeden z hlavních favoritů lednového výběrového řízení na generálního ředitele pošty. Neměl požadovanou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Společník investiční skupiny Patero, která stojí za rozjezdem řady úspěšných českých startupů, působil v minulosti několik let v Rusku na vysokých pozicích. Řídil dodavatelský řetězec ruské automobilky AvtoVAZ, výrobce vozů Lada, pracoval také u producenta kamionů KamAZ a byl šéfem ruské pobočky logistické společnosti Logio.
„Nebudu se k ničemu vyjadřovat,“ uvedl v lednu Kment na dotazy e15, zda v minulosti nebo kvůli účasti v personálním tendru požádal o prověrku. Podle informací od bývalých vrcholných manažerů státního podniku ji v průběhu svého dřívějšího působení v České poště neměl.
Co dál s Balíkovnou?
Ještě předloni platila Balíkovna za zlaté vejce České pošty, které generuje zisk. Po vyčlenění na samostatnou divizi se však ukázalo, že státní byznys s balíky je minimálně od roku 2024 ztrátový. Za loňský rok se propad více než zdvojnásobil na 2,1 miliardy korun.
Minulá vláda plánovala Balíkovnu prodat, výnos měl dosáhnout až čtyř miliard korun. Podle expertů by se ale možný zájemce hledal jen obtížně. Ozdravení poštovního závodu včetně nutných investic do jeho modernizace by zřejmě přesáhlo výdaje na vybudování úplně nové firmy tohoto typu na zelené louce.
Hnutí ANO ještě v opozici zamýšlenou privatizaci Balíkovny kritizovalo a po nástupu současného kabinetu pak záměr definitivně spadl pod stůl. Sázka na Kmenta však nevyšla. Vláda nyní vkládá naděje do nového šéfa pošty Hodula, kterého vybrala v dubnu. Konkrétní kroky má představit v dohledné době.