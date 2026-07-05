Olympionik pomalu splácí dluh, El Niño je tady, pád barefootového obra otřásá trhem a Sparta mění pivo
- Tři koruny z každé tisícovky. Olympionik Změlík vyplácený dcerou splatí svým tempem dluhy za 900 let.
- Obávané El Niño je tady a nabírá na síle. Meteorologové varují Evropu před extrémy.
- Pád barefootového obra otřásá celým trhem. Některé firmy bojují o přežití, kauzu řeší soudy.
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Tři koruny z každé tisícovky. Olympionik Změlík vyplácený dcerou splatí svým tempem dluhy za 900 let
- Bývalý olympionik Robert Změlík splácí své obří dluhy z podnikání tak pomalým tempem, že by mu úplné vyrovnání závazků trvalo dlouhá staletí.
Zatímco insolvenční správkyně jeho současnou snahu hájí, experti varují, že soud na konci celého procesu nemusí dlužníkovi zbytek peněz prominout.
V posledních měsících došlo i na rozprodej ikonických položek Změlíkova majetku.
Obávané El Niño je tady a nabírá na síle. Meteorologové varují Evropu před extrémy
- Američtí meteorologové oficiálně potvrdili návrat jevu El Niño.
- Evropě hrozí další vlna extrémních veder, sucha i lesních požárů.
- Vědci varují, že letošní El Niño může patřit k nejsilnějším za desítky let.
Pád barefootového obra otřásá celým trhem. Některé firmy bojují o přežití, kauzu řeší soudy
- Pád firmy naBOSo, jedné z největších firem prodávajících v Česku barefootové boty, a následný prodej jejích aktiv vyvolal třaskavou situaci na celém trhu.
- Řada dodavatelů se kvůli nezaplaceným pohledávkám obrátila s řešením na soudy.
- Mnoho z nich se také vlivem nesplacených pohledávek samo dostalo do finančních potíží.
Křetínského Sparta mění pivo. Na pražskou Letnou míří velký hráč českého nápojového byznysu
- Fotbalová Sparta se spojuje s Plzeňským Prazdrojem.
- Jeho piva a nealkoholické nápoje nabídne fanouškům od nové sezony.
- Na letenském stadionu zároveň vyrůstá nová Kozlovna, jediná v Česku s přímým výhledem na Pražský hrad.
VIDEO: Vafo miliardáře Boušky spouští analýzu psího trusu, s technologiemi chce ovládnout Evropu, řekl v pořadu FLOW.
FLOW: Vafo Group spouští analýzu psího trusu, miliardář Bouška chce s technologiemi ovládnout Evropu • e15