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Olympionik pomalu splácí dluh, El Niño je tady, pád barefootového obra otřásá trhem a Sparta mění pivo

Pád barefootového obra otřásá celým trhem. Některé firmy bojují o přežití, kauzu řeší soudy.

Pád barefootového obra otřásá celým trhem. Některé firmy bojují o přežití, kauzu řeší soudy. Zdroj: Profimedia

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  • Tři koruny z každé tisícovky. Olympionik Změlík vyplácený dcerou splatí svým tempem dluhy za 900 let.
  • Obávané El Niño je tady a nabírá na síle. Meteorologové varují Evropu před extrémy.
  • Pád barefootového obra otřásá celým trhem. Některé firmy bojují o přežití, kauzu řeší soudy.

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Tři koruny z každé tisícovky. Olympionik Změlík vyplácený dcerou splatí svým tempem dluhy za 900 let

  • Bývalý olympionik Robert Změlík splácí své obří dluhy z podnikání tak pomalým tempem, že by mu úplné vyrovnání závazků trvalo dlouhá staletí.

  • Zatímco insolvenční správkyně jeho současnou snahu hájí, experti varují, že soud na konci celého procesu nemusí dlužníkovi zbytek peněz prominout.

  • V posledních měsících došlo i na rozprodej ikonických položek Změlíkova majetku.

Obávané El Niño je tady a nabírá na síle. Meteorologové varují Evropu před extrémy

  • Američtí meteorologové oficiálně potvrdili návrat jevu El Niño.
  • Evropě hrozí další vlna extrémních veder, sucha i lesních požárů.
  • Vědci varují, že letošní El Niño může patřit k nejsilnějším za desítky let.

Pád barefootového obra otřásá celým trhem. Některé firmy bojují o přežití, kauzu řeší soudy

  • Pád firmy naBOSo, jedné z největších firem prodávajících v Česku barefootové boty, a následný prodej jejích aktiv vyvolal třaskavou situaci na celém trhu. 
  • Řada dodavatelů se kvůli nezaplaceným pohledávkám obrátila s řešením na soudy. 
  • Mnoho z nich se také vlivem nesplacených pohledávek samo dostalo do finančních potíží. 

Křetínského Sparta mění pivo. Na pražskou Letnou míří velký hráč českého nápojového byznysu

  • Fotbalová Sparta se spojuje s Plzeňským Prazdrojem.
  • Jeho piva a nealkoholické nápoje nabídne fanouškům od nové sezony.
  • Na letenském stadionu zároveň vyrůstá nová Kozlovna, jediná v Česku s přímým výhledem na Pražský hrad.

VIDEO: Vafo miliardáře Boušky spouští analýzu psího trusu, s technologiemi chce ovládnout Evropu, řekl v pořadu FLOW.

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FLOW: Vafo Group spouští analýzu psího trusu, miliardář Bouška chce s technologiemi ovládnout Evropu • e15
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