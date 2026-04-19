Palác Bellevue čeká rekonstrukce, Baudiš s Kučerou opět prodávali, Baťa chce nakopnout český trh

Baudiš s Kučerou prodali další firmu. Američané získali technologický klenot z Brna
Další technologicky vyspělá společnost z Brna mění majitele. Po Phonexii, kterou v prosinci získal investor z Jižní Koreje, se prodala i firma Comprimato. Ta dodává společnostem jako IMAX, Nokia, ESPN nebo Dolby, což zaujalo kupce ze Spojených států. Akvizice znamená exit pro investory Comprimata, mezi nimiž byli zakladatelé Avastu Eduard Kučera a Pavel Baudiš, RSJ Investments spoluzaložená Karlem Janečkem nebo fondy Credo Ventures a Y Soft Ventures.
Jde o dům, který stojí na naprosto unikátním místě. Na dohled je Vltava, pár kroků Karlův most i Národní divadlo. Oskar Kokoschka odsud kreslil své obrazy Prahy. Dnes se prodávají za desítky milionů korun. Historický palác Bellevue na Smetanově nábřeží projde důkladnou rekonstrukcí. Během ní se zde obnoví byty.
VIDEO:Ještě na gymnáziu založil projekt proti šikaně. Teď je jeho FaceUP globální rostoucí byznys, říká David Špunar v pořadu FLOW
Války mění mocenské rozložení sil. Nový žebříček nejsilnějších armád světa Global Fire Power (GFP) odhaluje hned několik překvapení. Které státy mají nejsilnější ozbrojené síly – nejen podle počtu vojáků, tanků nebo letadel, ale i schopnosti jejich nasazení, logistiky a modernizace? Podívejte se, jak si vedou světové velmoci i regionální hráči v přehledu deseti nejsilnějších armád současnosti.
Výrobce bot Baťa nedosahoval v uplynulých letech na českém trhu takových výsledků, jakých by si přál. Podle poslední zveřejněné uzávěrky firmy za rok 2023 skončil při tržbách 1,2 miliardy korun ve ztrátě zhruba 165 milionů. „V zásadě budou ty finance podobné i v roce 2024 a 2025. Faktem je, že zde nejsme ziskoví. Důležité ale je říct si: co s tím teď uděláme?“ konstatoval v rozhovoru pro e15.cz generální ředitel společnosti Panos Mytaros, který stojí v jejím čele od loňského roku.