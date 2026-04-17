Bydlení na jedné z nejlepších adres. Křetínský finišuje přípravy na rekonstrukci paláce
- EP Real Estate Daniela Křetínského koupila před několika lety historický palác Bellevue na pražském nábřeží.
- Developer by mohl během několika měsíců obdržet stavební povolení.
- V rámci rekonstrukce vzniknou v domě luxusní byty.
Jde o dům, který stojí na naprosto unikátním místě. Na dohled je Vltava, pár kroků Karlův most i Národní divadlo. Oskar Kokoschka odsud kreslil své obrazy Prahy. Dnes se prodávají za desítky milionů korun. Historický palác Bellevue na Smetanově nábřeží projde důkladnou rekonstrukcí. Během ní se zde obnoví byty.
Červeno-žlutý dům ve stylu nizozemské neorenesance koupila v roce 2023 společnost EP Real Estate miliardáře Daniela Křetínského spolu s Patrikem Tkáčem. Byl v zanedbaném, místy až havarijním stavu. Cílem bylo vrátit mu původní funkci a do parteru budovy umístit komerční využití.
Aktuálně společnost čeká na kladné vyřízení stavebního povolení, které by mohla obdržet v řádu měsíců. „Historicky to byl bytový dům, k tomu by se měl vrátit, jen v nové kvalitě. Lokalita je výjimečná, předpokládám tedy, že o něj bude docela velký zájem,“ vylíčil pro e15 šéf realitní divize Petr Palička.
Skupina počítá s tím, že v nejvyšších patrech vzniknou byty o velkých dispozicích, směrem dolů se budou zmenšovat. Kromě dvou komerčních objektů do ulice Karolíny Světlé je v plánu obnovit také vyhlášenou restauraci. Ta se odsud v roce 2020 přestěhovala do jiné budovy na Smetanově nábřeží. Jaký koncept bude v paláci Bellevue, zatím není jasné, záležet bude na budoucím provozovateli. „Provoz by měl samozřejmě odpovídat tomu místu. Celý dům by měl mít styl a atmosféru,“ dodává Palička.
Společnost koupila palác od firmy Arca Capital, která zkrachovala. Ta měla přitom v plánu nemovitost přestavět na luxusní hotel. Nakonec z toho ale sešlo a nemovitost se objevila na realitním trhu.
Architekti historických proměn
EP Real Estate si k proměně historického paláce přizvala ateliér TaK architekta Marka Tichého. Ten stál za velkou proměnou někdejšího hotelu InterContinental, který se nedávno otevřel pod značkou Fairmont. Podílel se ale například i na oceňované proměně budovy Elektrických podniků v Bubenské 1.
„Koncepce přestavby domu je založena na podtržení jeho původního účelu – luxusní rezidence s restaurací a hospodářskou částí v parteru, zachování všech významných partií, zejména vnějších fasád a celé střešní krajiny, které jsou pohledově exponované a tvoří významnou součást fronty objektů na Smetanově nábřeží,“ popisuje studio s tím, že proměna objektu by měla být z vnějšku prakticky neviditelná.
Palác Bellevue dostal francouzský název, který v překladu znamená krásný výhled. Navrhl ho architekt Konstantin Mráček, svým stylem je pak v zástavbě domů poměrně unikátní – podobá se vlámskému domu, který stojí na okraji Bruselu. Kromě Kokoschky tu v minulosti bydlel také český malíř Jiří Trnka, po druhé světové válce zde několik měsíců sídlilo velitelství sovětské armády.
EP Real Estate má kromě Smetanova nábřeží v plánu stavět také v Bubnech. Nedávno společnost vstoupila také do projektu Nové Holešovice, v okolí stanice metra a nádraží. Plány má ale také na Letné i v Brně.