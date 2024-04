Byli jsme v šoku, že v zemi, kde probíhá válka, můžeme tak vyrůst, říká Cicman z GymBeam

„Dnes se hýbu sedmkrát týdně a pětkrát týdně mám silový trénink,“ popsal nám mimo jiné pečlivě upravený manažer v rozhovoru pro nový video pořad e15 FLOW balance. V něm se zaměříme kromě byznysu na témata, jako je zdraví či work and life balance.

A právě Cicman do konceptu pořadu skvěle zapadá. Kromě toho, že si postavil na segmentu zdraví miliardový byznys (jeho GymBeam má obrat čtyři miliardy korun ročně, působí na šestnácti trzích a zaměstnává více než pět set lidí), sám si své zdraví hlídá a je v tom stejně jako v podnikání velmi pečlivý a důsledný. Kromě pohybu si kontroluje i stravu, spánek, ale třeba i hladinu cukru v krvi – proto má pod kůží zavedený dokonce čip.

Jeho firma letos oslaví deset let úspěšné byznysové jízdy, podle Cicmana ale rozhodně není na vrcholu. Má přesně spočítaný plán vývoje na další léta dopředu. Podnikatel, který se v životě řídí heslem „The harder you work, the luckier you get“, za svým úspěchem vidí především tvrdou práci a systematičnost, v obojím chce pokračovat i nadále.

Jak lze zvládat rozjetou firmu, rodinu a tréninky dohromady? Z čeho nikdy nesleví? Hřeší někdy v jídle? Jaké doplňky stravy doporučuje a sám užívá? Recept na snový byznysový příběh i rady z oblasti work and life balance od jednoho z nejúspěšnějších e-commerce podnikatelů současnosti se dozvíte v tomto druhém dílu pořadu FLOW balance