Česká cesta do vesmíru: stíhací pilot Svoboda by se tam měl podívat do pěti let

Česká republika má od roku 2022 poprvé od sedmdesátých let astronauta. Bojový pilot Aleš Svoboda uspěl v náročném výběrovém řízení Evropské kosmické agentury, kam se hlásilo víc než 22 tisíc lidí z Evropy. Svoboda je astronautem v záloze a teď mu svitla reálná naděje, že se do vesmíru skutečně podívá v rámci některé z misí Axiom.

Jeho cestu podporuje vláda i premiér Petr Fiala. Politici jsou nyní nakloněni vesmírnou misi spolufinancovat. Vychází to přitom odhadem na jeden a půl miliardy korun, které by se musely na let vybrat. Podle ministra dopravy Martina Kupky by mohl Svoboda letět do vesmíru do pěti let v rámci některé z misí Axiom mířících na Mezinárodní vesmírnou stanici.

„Pět let je strop a věřím, že to bude dřív, tak za dva až za tři roky. Let do vesmíru je velká šance nejen pro mě, ale i pro Českou republiku. Právě proto, aby byl efekt pro Česko co největší, tak je s tím svázaná velká řada podpůrných aktivit, včetně výzkumných a byznysových. České firmy dostanou možnost otestovat své produkty na ISS,“ uvedl Aleš Svoboda v pořadu FLOW.

Jeho budoucí misi i význam kosmických aktivit má teď nově podpořit projekt Česká cesta do vesmíru, který se rozjel s prvním školním dnem pod záštitou ministerstva dopravy.

„Dlouhodobý projekt se kromě jiného soustředí na vzdělávání žáků a studentů. Cílem je také podnítit jejich zájem o studium zejména technických a přírodovědných oborů,“ sdělil ve FLOW Svoboda, který sám může být inspirací a pozitivním vzorem pro děti, jak uvedl na tiskové konferenci ke startu projektu premiér Petr Fiala.

Ministr dopravy Martin Kupka na tiskové konferenci ke spuštění projektu také odstartoval výběr mladých kosmických ambasadorů, kteří završí svůj výcvik účastí na akci Zero-G, kde si budou moci vyzkoušet stav beztíže. Jde o nejvěrnější simulaci kosmického letu, jakou lze na Zemi dosáhnout.

Právě stav beztíže jsme diskutovali i s Alešem Svobodou.

„Ve vesmíru třeba rychle řídnou kosti a ochabují svaly, i proto musí astronauti každý den zhruba dvě hodiny cvičit na speciálních strojích, mají tam takové malé fitko,“ uvedl Svoboda v rozhovoru. V kosmu také mimo jiné podle něj lidem natékají obličeje, čímž se jim vyhlazují vrásky.

Nyní na podzim ho čeká část výcviku, který pro astronauty v záloze pořádá Evropská kosmická agentura.

Jak vypadá jeho práce stíhacího pilota? Jak se připravoval na přijímací pohovor pro astronauty? A zažil už ve vzduchu nějaké drama? I tohle jsme probrali ve FLOW.