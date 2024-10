Holčičce ze známky s Masarykem je 99 let a žije v USA. Novináři za mnou chodili i do školy, vzpomíná Eva Haňková 

„Reportéři za mnou chodili i do školy, musel zasáhnout i můj tatínek, aby mě neobtěžovali příliš. I pan ředitel se do toho vložil,“ vzpomíná Eva Haňková v rozhovoru pro pořad FLOW, kde jsme se s ní online spojili do USA, kde žije.

Haňková emigrovala s rodinou v roce 1950 na protest proti komunistickému režimu. První práci si prý našla v bance, později se věnovala učení jazyků. I přesto, že život prožila v zahraničí, mluví skvěle česky a navíc bez přízvuku. „Doma jsme mluvili česky, mé děti umí také dobře česky a dodnes čtu,“ prozradila nám svůj recept vitální žena, která je stále ve velmi dobré kondici.

„Do České republiky se už ale asi nepodívám, i když bych si to moc přála. Ale už mi nezbývají síly,“ řekla nám paní Haňková v rozhovoru.

A co by popřála holčička ze známky České republice k jejímu státnímu svátku?

„Život v míru a lásku jednoho ke druhému a trochu nadšení, jaké jsem znala z domova,“ popsala nám v rozhovoru žena, která oslaví v květnu příštího roku sto let.

Její životní příběh mapuje nyní nová knížka Holčička ze známky, kterou napsala Markéta Pilátová. Křtu knížky v USA se zúčastnil i český prezident Petr Pavel.

Jak vzpomíná paní Haňková na prezidenta Masaryka? Jak vnímala svou slávu? A jak těžká byla emigrace a začátky v nové zemi?

Podívejte se na tento rozhovor FLOW, který jsme připravili ke svátku 28. října.