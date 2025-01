Kdo se o mě postará, až bude třeba? Ztráta soběstačnosti ve stáří trápí stále více lidí, řeší ji nový druh pojištění 

Česká populace neúprosně stárne a pojišťovny na to reagují novým produktem: pojištěním ztráty soběstačnosti a dlouhodobé péče. Zatím ho nabízí na trhu několik pojišťoven s různými podmínkami.

Podle produktové manažerky z NN Životní pojišťovny Terezy Slavíkové je o tento typ pojištění velký zájem a to i mezi mladými lidmi. Pojištění je totiž navíc od 1. ledna 2024 podpořené ze strany státu daňovým zvýhodněním.

„Ztráta soběstačnosti znamená, že člověk ztrácí schopnost se o sebe postarat a potřebuje k tomu péči druhé osoby. Tato schopnost se posuzuje podle souboru deseti předem jasně vymezených aktivit v podobě běžných denních činností,“ uvedla v pořadu FLOW manažerka Slavíková.

O produkt je zájem i proto, že s rostoucím věkem dožití se stále víc lidí obává, že budou jednou okolí na obtíž, budou těžko shánět místo v domově pro seniory, případně na něj nebudou mít dost peněz. Na tyto služby se totiž často výrazně doplácí, náklady nepokryje běžný důchod a také jsou těžko dostupné. Situace se logicky bude ještě zhoršovat, už v roce 2050 bude totiž třetina české populace v důchodovém věku.

„Nejčastěji nesoběstačnost vzniká vlivem neurologických onemocnění nebo psychiatrických diagnóz jako je třeba Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba,“ dodala Slavíková.

Každý třetí Čech je ve stáří závislý na pomoci druhých

Riziko nesoběstačnosti je z pohledu klientů podle průzkumů České asociace pojišťoven vnímané jako současný nejpalčivější problém. Nesoběstačnost je dnes v rámci životních rizik strašákem pro 71 procent Čechů.

A obavy jsou reálné. Už nyní se dle statistik nejméně jeden ze tří dospělých do 85 let stane závislým na pomoci druhých. A toto číslo ještě poroste. Čeká se totiž, že počet lidí, kteří se bez dlouhodobé péče neobejdou, se během příštích čtyřiceti let zdvojnásobí.

Jak pojištění funguje v praxi? Kolik stojí? A v jakém věku má smysl si ho sjednat? Za jakých podmínek funguje pojistné plnění a na co přesně ho lze využít?

Tématu jsme se věnovali podrobně v tomto díle FLOW.