Menší domy, víc pater. Lidé nemají kvůli cenám na výběr, říká Porubský z Heluzu
Český stavební trh zažívá největší útlum od finanční krize v roce 2008. Poptávka po zdicích materiálech se u jednoho z největších českých výrobců pálených cihel a zdicích systémů Heluz Group za poslední tři roky drasticky propadla. Společnost však nepropouští, investuje a kromě cihel nabízí i nové služby.
„Oproti letům před koronavirovou pandemií poptávka po našem zboží klesla asi o padesát procent,“ říká v pořadu FLOW Petr Porubský, obchodní ředitel Heluz Group. Přestože společnost omezila výrobu a některé závody stojí, Heluz nepropouští, inovuje a do budoucna se dívá s mírným optimismem. Také poslední data naznačují mírné oživení stavební produkce – podle ČSÚ v srpnu meziročně vzrostla o 17,1 procenta.
„Mírné oživení vnímáme, ale neskáčeme z toho do výšky. Týká se spíše bytové výstavby,“ vysvětluje Porubský.
U rodinných domů situace zůstává složitá. „Kvůli cenám pozemků není zbytí a domy se staví víc do pater. Je jen otázkou času, kdy se kvůli cenové dostupnosti začnou stavět vícegenerační domy. Lidé dnes prostě nemají na výběr,“ dodává k tématu.
Dumpingové cihly z Německa? Češi by si měli svou výrobu chránit
Přes propad trhu, kvůli němuž musel Heluz omezit výrobu a některé závody dočasně zastavit, firma nepropouští. „Fluktuace je u nás velmi nízká, jsme rodinná firma a o své lidi se staráme. I při odstávkách závodů je pořád co dělat, třeba při jejich rekonstrukci,“ říká Porubský. Prodeje Heluzu navíc v poslední době ovlivňuje fakt, že český trh zaplavují levné cihly z Německa za dumpingové ceny.
„Jde o zboží, které není kvalitní, maximálně se hodí na stavbu garáže, ale lidé si z toho bohužel staví domy,“ popisuje situaci v pořadu FLOW.
Porubský zároveň kritizuje český přístup k trhu. „Němci si své výrobce chrání. Česká republika by si měla od sousedů vzít příklad,“ apeluje obchodní ředitel.
Jeho firma se s konkurencí snaží bojovat komplexními službami s názvem Smysluplný celek, včetně unikátní nabídky projektové dokumentace zdarma. „Heluz poskytne lidem zdarma projektovou dokumentaci, když si klient odebere materiál na stavbu domu. V dnešní době, kdy je cena projektu 200 až 500 tisíc korun, je to velká úspora,“ upřesňuje Porubský.
Jak celý obor ovlivňuje státem deklarovaná podpora dřevostaveb? A na co si dát pozor u stavby domu? Témata jsme podrobně probrali v rozhovoru. Podívejte se na video ve článku.