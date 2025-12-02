Z obýváku k továrně. Příběh české rodinné čokoládovny s novou výrobní halou za 120 milionů
- Letošní předvánoční poptávka po čokoládě je podle spolumajitele české rodinné čokoládovny Janek o třetinu vyšší než loni.
- I přes vysoké ceny kakaa a zdražování čeká společnost letos rekordní rok.
- Češi si prý prémiovou čokoládu ani přes vyšší ceny neodpírají.
Cena kakaa letos letí jako na horské dráze a meziročně zdražila v některých momentech i o tři sta procent. Byť je nyní cena suroviny už stabilizovaná, extrémní zdražování se projevilo v koncových produktech a postihlo výrobce čokolád. Museli zdražovat a zároveň si ukrojit z marže.
„Zdražení jsme nepromítli do cen v plné výši, ale jenom částečně. Za poslední rok a půl jsme produkty zdražili asi jen o patnáct procent, snížila se nám marže,“ popisuje ve FLOW Václav Durďák, generální ředitel a spolumajitel čokoládovny Janek. Kupci prémiových čokolád, na které se tato česká rodinná firma zaměřuje, prý nejsou tak citliví na navýšení ceny, spíš si hlídají složení a suroviny.
Poptávka po čokoládách dle něj letos neklesla – spíše naopak. O předvánoční období, což je pro čokoládovnu jedna z nejsilnějších sezon, se zvýšila poptávka meziročně asi o třicet procent. „Poptávka je obrovská, zatím mohu hodnotit listopad, kdy lidé kupují čokoládu opravdu mnohem víc než loni,“ popisuje Durďák ve FLOW.
Dubajskou čokoládu nahrazuje moravská se slivovicí
Letos byla velkým zákaznickým čokoládovým hitem takzvaná dubajská čokoláda, kterou začaly vyrábět i některé české firmy včetně Janka. I přes vysokou cenu (tabulka vyšla kolem 450 korun) firma prý nestačila uspokojovat poptávku. Tato vlna podle Durďáka už mírně opadla, společnost však vyvinula její domácí verzi, aby na hit navázala: moravskou čokoládu. V produktu dominují české chutě: slivovice, koláčová drobenka a mák.
Čokoládovna Janek je rodinnou firmou, původně začínali manželé Durďákovi v obýváku, sami si ručně loupali kakaové boby a první produkty vyráběli doma v troubě. Po jejich čokoládě však byla tak velká poptávka, že postupně vybudovali s přáteli úspěšný rostoucí byznys, který nyní zaměstnává osmdesát lidí a v sezoně až čtyřicet dalších brigádníků.
„Letošek pro nás byl výborný, rosteme meziročně téměř o padesát procent. Obrat máme necelých 150 milionů korun. Zisk máme v nižších desítkách procent, ale je stejný jako loni,“ upřesňuje Durďák, který spoluvlastní kromě čokoládovny ještě pražírnu kávy Coffeespot. U kávy podobně – jako s čokoládou – bojuje letos s obřím navýšením ceny základní vstupní suroviny.
Cena kávy letos meziročně vzrostla asi o 200 procent a atakuje historická maxima. Důvodem je podle Durďáka kombinace faktorů: změny klimatu, horší úrody, ale také spekulace na trhu.
Kávu ani čokoládu si Češi neodpustí
Ani u kávy se však nesetkal s nižší poptávkou. „Kávu si totiž málokterý Čech odepře, jde o rituál, na který je každý zvyklý,“ míní Durďák, který na podzim otevřel novou výrobní halu za 120 milionů korun v Hradčovicích u Uherského Brodu, kde oba byznysy spojuje. Moderní prostory nabízejí oddělenou výrobu pro čokoládovnu a pražírnu, skladovací prostory i prodejnu s kavárnou pro zákazníky.
Jaké byly začátky čokoládovny? Jaké druhy čokolád mají Češi před Vánoci nejraději? A jak je to u kávy? Podívejte se na rozhovor FLOW, kde jsme tento podnikatelský příběh české rodinné čokoládovny probrali podrobně.