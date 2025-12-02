Plakal jsem, ale prodal, vysvětloval šéf Softbank miliardový přemet od Nvidie směrem k OpenAI
- SoftBank prodala akcie Nvidie jen kvůli potřebě financovat AI projekty.
- Investiční vehikl posiluje investice do AI, včetně OpenAI, datacenter Stargate a Ampere Computing.
- Šéf SoftBank Son odmítá obavy z AI bubliny, věří v superinteligenci tvořící desetinu světového HDP.
Zakladatel SoftBank Group Masajoši Son v pondělí na investičním fóru v Tokiu obhajoval rozhodnutí investičního vehiklu zbavit se veškerého podílu v Nvidii. Krok zlehčoval a na pódiu dokonce tvrdil, že při prodeji „plakal“.
V listopadu SoftBank prodala celý svůj podíl v americkém výrobci čipů za 5,83 miliardy dolarů. Podle Sona by SoftBank k tomuto kroku nepřistoupila, kdyby nepotřebovala financovat další investice do umělé inteligence – včetně velké sázky na OpenAI a datová centra.
„Nechtěl jsem prodat ani jedinou akcii. Jen jsem potřeboval volné prostředky na investice do OpenAI a dalších projektů,“ řekl Son na fóru FII Priority Asia.
Konzistentní výmluvy
Sonova slova odpovídají listopadovým vyjádřením analytiků a dalších manažerů SoftBank, kteří prodej označili za součást širší snahy posílit finanční rezervy fondu Vision, jež jsou určené pro investice do AI, připomíná server CNBC.
SoftBank letos své AI plány dále rozšířila o řadu dalších projektů, včetně práce na datových centrech projektu Stargate a akvizice amerického návrháře čipů Ampere Computing.
Japonský konglomerát by také mohl „potenciálně“ dále navýšit investici do OpenAI podle toho, jak si tvůrce ChatGPT povede a jaké bude ocenění v dalších investičních kolech, uvedl dříve zdroj obeznámený se situací.
All in do AI
Son letos prohlásil, že SoftBank je v případě OpenAI „all in“ a předpověděl, že se z AI startupu jednou stane nejhodnotnější firma na světě. Prozatím tato sázka přináší výsledky: SoftBank minulý měsíc oznámila, že její čistý zisk ve druhém čtvrtletí více než zdvojnásobil na 2,5 bilionu jenů (16,6 miliardy dolarů), tažený růstem hodnoty podílu v OpenAI.
Masivní investice SoftBank do AI však přicházejí v době rostoucích obav na trzích z možné AI bubliny. Son se v pondělí proti těmto obavám ohradil a uvedl, že ti, kdo o bublině mluví, „nejsou dost chytří“.
Předpověděl, že „superinteligence“ a AI roboti budou v dlouhodobém horizontu generovat nejméně 10 procent světového HDP, což podle něj převáží nad biliony dolarů investic do této technologie.