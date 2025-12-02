Česká AI gigafactory za 90 miliard se asi rozdělí na dvě. Stát se snaží domluvit s konkurenčním Polskem
- Česko a Polsko se předběžně dohodly na společném projektu AI gigafactory pro region, rozděleném mezi Zbraslav a Poznaň.
- Konsorcium států střední a východní Evropy chce zvýšit šance proti velkým ekonomikám a připravuje společnou přihlášku pro Evropskou komisi.
- Projekt by pojmul až 100 tisíc AI čipů; většinu financí mají dodat soukromé firmy, státy a EU doplní zbytek.
Česká republika vstoupila do další fáze vyjednávání o získání jedné z plánovaných pěti takzvaných gigatováren na umělou inteligenci, tedy rozsáhlých datových center plných čipů od společností Nvidia nebo AMD, které chce vybudovat Evropská komise. Tuzemská AI gigafactory by nakonec mohla být rozdělena do dvou lokalit.
Strategií států střední a východní Evropy je získat jedno datacentrum pro tento region. Kromě Česka má o projekt za zhruba 90 miliard korun zájem také Polsko. Delegace vedená ministerstvem průmyslu a obchodu se před pár dny vrátila z Varšavy, kde došlo k uzavření předběžné shody na spolupráci a rozdělení infrastruktury.
