Nakladatelství Albatros koupilo Libristo Media. V Česku nemáme, kam růst, tvrdí jeho CEO Kadlec 

„Je to logický krok rozšiřovat se více na evropské trhy, v České republice už nevidíme potenciál, kam dále růst. Navíc nákup knih přes internet stále roste a vidíme v tom budoucnost a potenciál. Dalším trendem je růst prodejů cizojazyčné literatury a to v sobě Libristo spojuje,“ uvedl v rozhovoru v pořadu FLOW generální ředitel Albatros Media Václav Kadlec.

Internetové knihkupectví Libristo Media nabízí 22 milionů knih celkem ve 150 jazycích. Jde o původně malou rodinnou firmu se sídlem ve Vsetíně, kterou založili v roce 2008 manželé Eva a Lukáš Kavinovi. „Oba budou ve firmě nadále působit a rozvíjet nakladatelství,“ uvedl Kadlec v rozhovoru s tím, že hodnotu této akvizice nechce zveřejňovat.

Český knižní trh funguje od ledna s nulovým DPH na knihy. „Je to skvělý počin. Od února jsme zlevnili stovky knížek, které byly v té době na trhu a kromě toho jsme to promítli do kalkulací nových knížek,“ uvedl Kadlec s tím, že zlevňovali segment knížek pro děti a mládež. Čtení je podle něj pro děti zcela zásadní a ovlivňuje to jejich další úspěch v životě.

„Naučit děti číst knížky je pro jejich úspěch mnohem zásadnější, než třeba ekonomické zázemí rodiny,“ doplnil Václav Kadlec.

O kolik zlevnil Albatros knížky? Kdo si je v Česku nejvíc kupuje? A jak se změnila hranice pro to, co považujeme za bestseller? Proč víc čtou a píší ženy? A proč mají autoři tak malý podíl z ceny knížky a proč s tím nejde nic moc dělat? Tato témata a celý knižní trh jsme podrobně probrali v rozhovoru ve FLOW.