Německo naši ekonomiku táhne dolů. Věřím, že katastrofa nás nečeká a zvládne to, říká viceguvernérka ČNB Zamrazilová

Viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová považuje aktuální snížení inflace za pozitivní změnu. Momentálně se pohybuje okolo dvou procent, od léta se však mírně zvýšila. „I když jsme takto příznivých hodnot dosáhli, zůstáváme obezřetní. V oblasti cen služeb totiž vidíme setrvačnost růstu, který se stále drží kolem pěti procent ročně. Navíc ceny potravin začaly znovu růst, i když zatím jen mírně. V součtu to znamená, že v nadcházejících měsících inflace může vzrůst krátkodobě ke třem procentům,“ uvedla ve FLOW Zamrazilová.

Viceguvernérku dle jejích slov trápí nárůst spotřebitelských úvěrů v Česku. Zatím není jasné, na co si přesně Češi půjčují. Důvodem může být i fakt, že si peníze berou na nákup nemovitosti, aby měli dostatečnou jistinu, tedy dvacet procent hodnoty pořizované nemovitosti a dosáhli na hypotéku.

U hypoték se zatím nesnížily úroky, byť sazby centrální banka snižuje. Do nabídek komerčních bank se to zatím nepropsalo a v tom je podle Zamrazilové velká asymetrie. Důvodem mohou být obavy bank z další realitní bubliny.

Zamrazilová v rozhovoru také přiblížila, proč ČNB plánuje navýšit zlaté rezervy a jak velké riziko pro naši ekonomiku znamená špatná hospodářská situace v Německu. „Už jsem slyšela tolik katastrofických scénářů, ale zatím to vždy nějak vybalancovali a skončili na černé nebo červené nule. Věřím, že to zvládnou i nadále, je to silná ekonomika, která má potenciál,“ uvedla mimo jiné viceguvernérka v rozhovoru ve FLOW.

Poškodila si centrální banka pověst, když dopustila dvoucifernou inflaci v posledních letech? Mohla udělat něco lépe? Kdy začnou Češi víc utrácet a ekonomika se vrátí k růstu? Témata, která jsme probrali ve videorozhovoru pro pořad FLOW.