Neumím si představit, že bychom tady Ukrajinky neměli, pracují vzorně, říká Bříza z Koh-i-noor
- Majitel holdingu Koh-i-noor Vlastislav Bříza popisuje, proč koupil secesní palác na Václavském náměstí.
- Ohrazuje se proti politické rétorice mířící na ukrajinské pracovníky.
- Podle něj je český pracovní trh v technických profesích v kritickém stavu.
Zatímco maloobchodní prodej tužek prochází drastickou redukcí kamenných prodejen (majitel Vlastislav Bříza jich letos zavře až 40 procent), divize nemovitostí holdingu Koh-i-noor zažívá expanzi. Klíčovou akvizicí loňského roku se pro firmu stal secesní palác Šupichovy domy na adrese Václavské náměstí 40. Bříza za objekt zaplatil více než miliardu korun, čímž upevnil svou pozici v srdci metropole.
Důvodem nákupu není jen prestiž, ale také pragmatická synergie. „Vlastníme sousední palác Myšák, který má tři patra podzemních garáží. Díky tomuto propojení můžeme nájemníkům v novém objektu nabídnout parkování v centru Prahy,“ vysvětluje svůj záměr. Objekt, který se nově přejmenuje na Palác Koh-i-noor, zůstává plně pronajatý.
Ukrajinky nás zachraňují
Bříza v rozhovoru okomentoval také aktuální politické výroky zpochybňující přínos ukrajinských uprchlíků. Jako majitel holdingu s širokým průmyslovým záběrem vidí situaci z první linie. „Řeknu to zcela otevřeně: neumím si představit, že bychom tu Ukrajinky neměli. Ve zdravotnické výrobě i v automotive pracují vzorně,“ zdůrazňuje.
Podle něj je český pracovní trh v kritickém stavu, zejména kvůli nedostatku technických profesí. Nedostatek kvalifikovaných lidí je pro něj větším rizikem než globální konkurence. „Mladí se na techniku nehrnou. Absolventi jsou rozebraní už ve třeťáku,“ varuje.
Sázka na zemědělství
Holding Koh-i-noor dnes stojí na několika nohách, které mají vzájemně vykrývat své propady. Aktuálně nejziskovější divizí holdingu je zdravotnická Gama. V rozhovoru Bříza popisuje i sázku na zemědělskou divizi Agro, kde po akvizici Agro Vodňany a podílu v Agro Dobruška sází na dlouhodobou hodnotu půdy.
„Dívám se na 20 let dopředu. Zemědělství bude v nestabilním světě klíčové,“ míní. Ačkoliv Vlastislav Bříza letos oslaví 80. narozeniny, dříve avizované předání kormidla synům se odkládá. Jako inspiraci uvádí amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Když může on ve svém věku řídit Ameriku, proč já bych nemohl řídit holding?“ komentuje.
Proč neprodal čínskému zájemci divizi automotive? A jak vidí budoucnost segmentu prodeje tužek? I tato témata jsme podrobně probrali v rozhovoru ve FLOW.