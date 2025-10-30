Peníze z grantu jsem investovala do hlídání dítěte, prozradila oceněná vědkyně
Věnuje se diagnostice a léčbě nádorů a zároveň je matkou malého ditěte. Česká vědkyně Silvie Rimpelová, laureátka programu L’Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě z roku 2019, ukázala, že spojit špičkovou vědeckou kariéru s rolí matky není nemožné. Pomohly jí k tomu peníze z grantu, které využila na hlídání dítěte, aby se mohla vrátit ke své práci a věnovat se výzkumu.
Peníze, které se v Česku rozdělují v rámci globálního projektu L’Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě mají mimo jiné za cíl udržet talentované ženy ve vědě, kde je jejich zastoupení stále nízké. Vědkyně Silvie Rimpelová zvítězila se svým projektem v programu L’Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě. Její výzkum se týkal diagnostiky a léčby nádorů.
„Uspěla jsem s projektem, který se týkal konjugátu přírodních látek, které byly fluorescenčně značené a sloužily pro zobrazování nádorových buněk,“ vysvětlila Rimpelová na konferenci Femme15 v září.
200 tisíc jako klíč k návratu
Pro Rimpelovou, tehdy matku malého dítěte, však nebylo snadné skloubit náročnou vědeckou práci s rodinnými povinnostmi. Finanční odměnu 200 tisíc korun získanou z grantu proto využila pragmaticky.
„Dostala jsem 200 tisíc korun, které pro mě byly game changer. Díky nim jsem si mohla dovolit zaplatit synovi jesle, které jsou v Praze drahé. A mohla jsem se vrátit do práce a pokračovat ve vědě,“ popsala na konferenci svůj příběh.
Program L’Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998 a poskytuje podporu ženám-vědkyním. Cílem je oceňovat úspěchy etablovaných vědkyň, ale také podpořit mladé talenty na začátku kariéry. V České republice program funguje od roku 2006. Každoročně uděluje finanční odměny třem talentovaným vědkyním.
„Ženy to ve vědě nemají jednoduché. Jejich zastoupení se pohybuje jen kolem 28 procent. Cítíme, že po dokončení doktorátu na začátku kariéry nastává problematická doba, kdy je třeba ženy podpořit, aby ve vědě zůstávaly,“ upozornil na konferenci Petr Štěpánek, Scientific and Regulatory Affairs Director ve společnosti L’Oréal.
Od zahájení programu v Česku bylo oceněno už více než 50 vědkyň, mezi které se rozdělily ceny v celkové výši přes 11 milionů korun. Každá oceněná vědkyně dostane finanční obnos, který může využít na cokoliv: na cestování, nákup vybavení nebo jako v případě Rimpelové na zajištění péče o dítě.
Rimpelová se Štěpánkem mluvili také o propojení vědy a kosmetického průmyslu a o dalších tématech. Společně vystoupili na konferenci Femme15 v panelu s názvem Věda a krása. Konference e15, která proběhla v září v pražském Mánesu, je zaměřená na úspěšné ženy ze soukromé i veřejné sféry a jejím cílem je inspirovat jejich kariérními cestami i ostatní.
Generálním partnerem prvního ročníku Femme15 byla společnost L’Oréal Paris, jedním z mediálních partnerů byl podcast FLOW. Záznam tohoto diskuzního panelu najdete ve videu v těle článku.