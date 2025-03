Natočit úspěšný seriál v Česku je často otázkou kompromisů. Peníze chybějí, produkční časy se zkracují a honoráře pro kreativní profese zůstávají nízké. Podle producenta a CEO Dramedy Productions Filipa Bobiňského systém dlouhodobě naráží na hranice. „Lidé, kteří tvoří, často pracují za méně než pomocné profese na place. A to jen proto že tu práci milují,“ říká v rozhovoru pro FLOW.

Bobiňski stojí za úspěšnými projekty jako Vyprávěj, První republika, Kukačky nebo Zlatá labuť. Věří, že české seriály mají šanci uspět i v zahraničí – pokud se změní přístup k financování a podmínkám pro tvůrce.

„Často se stává, že když někdo vytvoří úspěšný mezinárodní projekt, může si pak dovolit delší pauzu nebo se soustředit na další vývoj. U nás ale tvůrci jedou projekt za projektem, aby se vůbec uživili,“ popisuje.

Dramatická realita české audiovize

Produkce jednoho dílu trvá v Česku často jen čtyři až pět dnů, přičemž natáčecí den běžně přesahuje 12 hodin. „Naše tempo není výjimkou ani v mezinárodním srovnání, ale problém je, že za takovou práci nejsou autoři adekvátně zaplaceni. Pokud se nezmění odměňování, nebude zájem mezi mladými talenty do oboru vstoupit,“ varuje Bobiňski.

Podle něj se celý obor spoléhá na to, že scenáristé a režiséři práci dělají s nadšením, přestože by jinde vydělali víc. „To, co dostanou za špičkovou práci, často neodpovídá nasazení a hodinám, které tomu věnují,“ říká.

Dramedy chce být méně závislé na českém trhu

Firma Dramedy Productions, kterou Bobiňski vlastní spolu s Petrem Šizlingem, dosáhla v roce 2023 obratu 225 milionů korun a hrubého zisku osm milionů. V roce 2024 se jim dařilo podobně. Kromě výroby seriálů se zaměřují také na pronájem ateliérů – aktuálně jsou jejich prostory vyprodané. „Věřím, že ateliéry nám pomohou stabilizovat příjmy a svobodněji investovat do vývoje nových projektů. Právě ty nás mohou posunout dál a snížit naši závislost na českém trhu,“ říká.

