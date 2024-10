Trumpa Američané volí i proto, že chtějí zábavu, říká odborník na americkou politiku Szobi

„Ukazuje se, že wow efekt, který způsobil červencový nástup Harrisové do souboje, polevuje. Lidé začínají uvažovat pragmaticky o tom, co to pro ně bude znamenat, a přemýšlejí, zda ji opravdu chtějí,“ uvedl v pořadu FLOW odborník Pavel Szobi, který se věnuje americké politice a působí na IMS na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Harrisová postupně začíná ztrácet podporu, někde jen o jedno procento, někde o dvě procenta, ale ztrácí ji pomalu, ale jistě. Podle Szobiho proti ní může hrát roli i fakt, že pro často konzervativní Američany je představa prezidentky stále nepřijatelná. Trump má také velkou podporu mezi dělníky například ve státech takzvaného Rezavého pásu, kde upadá těžký průmysl.

Už v roce 2016 v prezidentském klání tady získal Trump velkou podporu. „Obyvatelům totiž slíbil, že obnoví těžbu oceli, uhlí a vrátí jim práci. Ale tohle jsou přitom věci, které jako prezident nemůže ovlivnit,“ dodal Szobi v rozhovoru. Někteří se od něj proto během minulých voleb odvrátili a volili Bidena, teď má však podle Szobiho Trump opět výhodu: dělníci budou raději volit bílého muže než ženu, a navíc Afroameričanku.

„I třeba jen tisíc hlasů může nakonec rozhodnout o tom, jakým směrem se celý stát posune: zda demokratickým, nebo republikánským,“ dodal Szobi s tím, že Trumpa mnozí lidé volí i proto, že si od něj slibují víc zábavy a vědí, že se s ním jednoduše nebudou nudit.

Válku na Ukrajině chce Trump vyřešit za 24 hodin

Zvolení Trumpa by mohlo podle Szobiho paradoxně pomoci Ukrajině. Putin totiž Trumpa považuje za natolik nevyzpytatelného politika, že by se mohl začít bát, a to by ho mohlo znejistit.

„Trump v médiích uvedl, že válku na Ukrajině by vyřešil sám během 24 hodin tím, že by s Putinem promluvil. To je samozřejmě nereálný nesmysl, ale Putina by to mohlo dostat do nejistoty,“ dodal Szobi.

Co by znamenalo zvolení Trumpa či Harrisové pro českou ekonomiku a pro vývoz? Jaké by to mělo dopady na energetiku? A jaká jsou hlavní témata, která mohou volby rozhodnout? Nejen tyto otázky jsme probírali v pořadu FLOW.