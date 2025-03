​Brněnská technologická společnost Safetica přesunula své sídlo do Spojených států. Firmě s expanzí skoro rok pomáhá nový výkonný ředitel Mirek Kren, který působil léta v Silicon Valley a v prostředí se dobře vyzná. Do USA se firma rozhodla odejít z několika důvodů: jednodušeji se tam shánějí talenty, firma má lepší pozici pro světové investory a také lepší administrativu zaměstnaneckých akcií (ESOP).

Právě zaměstnanecké akcie jsou pro technologické firmy typu Safetica podle Krena zásadní.

„Zaměstnanecké akcie jsou důležité pro rozvoj startupů. Pokud chceme do startupů přitáhnout talenty, nemůžeme jim dát adekvátní mzdu, musíme je motivovat jinak. A to právě prostřednictvím systému zaměstnaneckých akcií. Dnes v Česku talenty nepracují pro startupy, ale pro velké nadnárodní korporace, kde jim nabídnou lepší plat. A je to škoda,“ vysvětlil ve FLOW Kren.

Matka v USA, dcera v ČR. Firma je rozkročená mezi dvěma kontinenty

Podle něj v Česku podpora startupů velmi drhne. Týká se to právě zaměstnaneckých akcií, ale nejen jich. „Programy zaměstnaneckých akcií tady fungují velmi omezeně a neexistuje pro ně zákonný rámec,“ uvedl v rozhovoru Mirek Kren, který je ve společnosti necelý rok novým CEO.

Safetica má v současné době v USA osm lidí a do konce roku chce tým rozšířit na patnáct. „Matka je v Americe, dcera zůstává tady. Safetica je rozkročená mezi dvěma kontinenty,“ upřesnil manažer ve FLOW.

Kren do firmy přišel, aby ji restrukturalizoval, součástí jeho práce bylo i propouštění lidí a částečná obměna týmu. V minulosti manažer během působení přímo v srdci Silicon Valley získal odborné znalosti nejen v kybernetické bezpečnosti, ale také v B2B, přímém i partnerském prodeji a marketingu.

V rozhovoru se dále dozvíte například toto:

Jak složité je přesunout firmu do USA?

Co to firmě přineslo?

Jak dlouho plán na přesun vznikal a co bylo hlavním impulsem?

Jak zaměstnanci reagovali na přesun firmy a na její restrukturalizaci?

Jak v ČR víc podporovat startupy a proč bychom to měli dělat?

Jak se lidé v USA staví k práci, proč mají větší tah na branku?

Sledujte FLOW s CEO Safeticy Mirkem Krenem.