Z Boskovic až do Londýna. Česká rodinná firma LD Seating dobývá svět svým designem
Česká firma LD Seating v září otevřela svůj showroom v Londýně pro veřejnost. Vznikl v Atelieru Bohemia, v srdci jedné z nejvýznamnějších světových designérských čtvrtí. Jde o zajímavý koncept: společnost sdílí prostor i náklady s dalšími českými značkami v oblasti interiérového designu.
Společnost LD Seating je hlavním dodavatelem nábytku do showroomu. Podle jednatele společnosti Jakuba Hurába jde o nejlepší způsob, jak proniknout k zákazníkům.
„Můžeme architektům i designérům vysvětlovat, jak jsme úžasní, ale důležité je jim taky produkt fyzicky předvést. Do židle se člověk prostě musí posadit,“ uvedl v rozhovoru ve FLOW Jakub Huráb.
Češi v centru designu
Proto se firma snaží jít kromě online prodeje také cestou showroomů, která je podle Hurába sice nákladná, ale vyplácí se. „Je to velmi nákladné. Každý trh je opravdu jiný, jak přístupem k produktu, tak v obchodně-mezilidských vztazích,“ doplňuje Huráb, který si od showroomu v Londýně slibuje nejen větší expanzi na britský trh, ale také přímý přístup k mezinárodní architektonické komunitě. Právě v Londýně se totiž uzavírají kontrakty do celého světa, hlavně do jihovýchodní Asie a na Blízký východ.
První návštěvníky přivítal showroom už během květnového festivalu Clerkenwell Design Week. Oblast Clerkenwell, kde se showroom nachází, je místo s nejvyšší koncentrací architektů a kreativních studií na světě.
Vznik Atelieru Bohemia inicioval Lukáš Zwrtek, zakladatel společnosti Bohemian Craft, který se propagaci českého designu a řemesla v zahraničí dlouhodobě věnuje. Na projektu se podílí také agentura CzechTrade.
LD Seating je rodinná firma původem z Boskovic, kterou založila v roce 1993 Jitka Hurábová. Nábytek dodává do celé Evropy a částečně i na Blízký východ. Obrat firmy se pohybuje kolem necelé půlmiliardy korun.
V rozhovoru jsme probrali, jak se daří firmě shánět zaměstnance, jak moc ji trápí nedostatek švadlen a proč se je snaží udržet i neobvyklými benefity, jako jsou třeba masáže a fyzioterapie přímo na pracovišti.
Podívejte se na rozhovor ve FLOW: ve studiu jsme seděli na židlích od společnosti LD Seating.