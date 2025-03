České zdravotnictví je podle lékaře a podnikatele Tomáše Šebka na hraně udržitelnosti. Systém financování už nyní jede z kopce a bez zásadních změn hrozí jeho kolaps. Šebek, který je známý nejen jako chirurg, ale také jako spisovatel nebo zakladatel projektu Ministr zdraví, dlouhodobě prosazuje reformy, které by měly zdravotní péči modernizovat a zpřístupnit. Klíčovou roli v tom podle něj sehraje digitalizace a prevence. „Dnes neinvestujeme do zdraví, ale do léčby nemocných. To není udržitelné. Pokud se nezaměříme na prevenci, budou nám náklady jen dál růst,“ říká Šebek v rozhovoru pro FLOW.