Volby do Poslanecké sněmovny by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,6 procenta hlasů, druhá by skončila koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), které by dalo hlas 21,8 procenta občanů.

Každotýdenní volební model agentury STEM pro televizi CNN Prima News ukázal, že oproti minulému průzkumu si ANO mírně pohoršilo a Spolu o něco polepšilo. Třetí by teď byla SPD s podporou 12,8 procenta. Čtvrtí zůstali Starostové a nezávislí (STAN), dostali by 11,4 procenta hlasů. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti a těsně i uskupení Stačilo! Hnutí Motoristé sobě se oproti minulému průzkumu vrátili nad tříprocentní hranici, na poslanecká křesla by ale podle aktuálního modelu nedosáhli.

Na prvním místě a s velkým náskokem zůstává ANO, i když s horším výsledkem než na začátku roku, kdy mělo přes 34 procent. „ANO je neohroženo v pozici lídra opozičních hlasů se široce rozkročenou voličskou základnou,“ uvedl STEM. Trojkoalice Spolu si od minule polepšila a blíží se k 22 procentům.

SPD podle autorů průzkumu prospělo propojení se třemi menšími stranami, Svobodnými, Trikolorou a stranou Právo Respekt Odbornost (PRO). „SPD se podařilo konsolidovat podporu a posílit roli hlavního reprezentanta protestních hlasů,“ míní analytici agentury. Podpora Starostů se od začátku roku vyvíjí od necelých deseti k téměř 13 procentům. „Současný zisk 11,4 procenta znamená mírné posílení oproti předchozím týdnům. Hlavní voličská základna hnutí STAN se nachází mezi nejmladšími voliči,“ konstatoval STEM.

Průběžné výsledky Pirátů, Stačilo! a Motoristů se podle agentury vyvíjejí velmi dynamicky. „Nad vstupem těchto tří uskupení do Sněmovny visí otazník,“ konstatovali. Ke vstupu do Sněmovny je třeba získat aspoň pět procent hlasů. Piráti mají v aktuálním modelu 6,1 procenta, Stačilo! by volilo 5,4 procenta a Motoristy 3,6 procenta voličů. Podpora Sociální demokracie (SOCDEM) je nyní 3,1 procenta, hnutí Přísaha by získala 2,1 procenta hlasů a Zelení 1,4 procenta.

Přepočet hlasů z modelu na poslanecké mandáty ukazuje, že ANO by ve dvousetčlenné dolní komoře získalo 77 křesel, Spolu 52 míst a SPD by mělo 28 poslanců. STAN by získal 25 křesel, Piráti deset a Stačilo! osm křesel. Současná vládní koalice tvořená Spolu a STAN by tak dohromady měla 77 poslanců, nyní mají většinu 104 hlasů.

Volby do Sněmovny se uskuteční začátkem října.