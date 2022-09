Volební lístky pro volby 2022: Úprava a jak postupovat správně | E15.cz

V září proběhnou v Česku komunální volby a volby do Senátu . Voliči budou moci hlasovat pomocí volebních neboli hlasovacích lístků. Jak probíhá úprava? Co když lístky nemáte? A jak volit, aby váš hlas byl platný?

Jak získat volební lístky pro komunální a senátní volby

Volební lístek by měli obdržet všichni voliči na adresu trvalého pobytu nejpozději tři dny před začátkem voleb. Komunální volby se konají pátek 23. září od 14:00 do 22:00 a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00.

Společně s komunálními volbami probíhá první kolo senátních voleb. Druhé kolo senátních voleb proběhne o týden později ve stejné časy. Volební lístky pro druhé kolo senátních voleb nechodí poštou. Každý volič je obdrží až ve volební místnosti

Když nemáte volební lístek

Pokud jste volební lístky neobdrželi nebo je ztratili, můžete si o nové požádat přímo ve volební místnosti. Pro druhé kolo senátních voleb vám volební lístky poštou nechodí.

Úprava volebního lístku:

Komunální volby

Ve volbách do obecních a městských zastupitelstev se na rozdíl od parlamentních voleb preferovaní kandidáti nekroužkují a volební lístek je jeden. Volič místo kroužků používá u jednotlivých jmen křížky:

Křížků jednotlivým kandidátům může rozdat maximálně tolik, kolik je v obecním zastupitelstvu křesel. Počet křesel je uveden na lístku.

Křížkovat může i celou stranu.

Pokud volič zakřížkuje stranu a k tomu kandidáty z jiné strany, odečítá se počet hlasů daný jiným kandidátům od celkového počtu mandátů. Tento zbylý počet hlasů získá zakřížkovaná strana.

Kdy mohou být hlasy neplatné:

Když volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro volební stranu, pro vybrané kandidáty se křížky nepočítají.

Když volič rozdá více křížků, než je počet členů v zastupitelstvu, je celý volební lístek pro komunální volby neplatný.

Volební lístek je neplatný také když volič:

vloží lístek do špatné obálky (viz níže)

neoznačí žádnou stranu ani žádného kandidáta

označí více než jednu volební stranu

nevloží hlasovací lístek do úřední obálky

vloží do obálky více lístků s kandidáty do stejného zastupitelstva

hlasovací lístek je přetržený

Senátní volby

Ve volbách do Senátu voliči vybírají z jednotlivých kandidátů, vybrat mohou pouze jednoho z nich, jehož volební lístek vhodí do příslušné volební urny. Volí se jen ve vybraných volebních obvodech ČR a do jedné třetiny Senátu, Senátoři jsou voleni na šest let:

Volební obvod bude zastupovat jeden vítězný senátor.

Každý sudý rok se konnají volby do třetiny Senátu, tedy vždy jen ve 27 z celkových 81 volebních obvodů pro volby do Senátu.

Pokud v prvním kole některý z kandidátů v příslušném volebním obvodu získá nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů, získává senátorský mandát.

Když nikdo z kandidátů většinu hlasů nezíská, koná se v tomto volebním obvodu i druhé kolo hlasování, do nějž postupují dva kandidáti s nejvyšším získaným počtem hlasů z prvního kola. Mandát senátora pak získává vítěz druhého kola voleb.

Kdy mohou být hlasy neplatné:

do obálky vložíte více než jeden hlasovací lístek

volební lístek nevložíte do obálky s úředním razítkem

volební lístek je ve špatné obálce (viz níže)

hlasovací lístek není vytištěný na předepsaném tiskopise

volební lístek je přetržený

Hlasování s volebnímí lístky ve volební místnosti

Ve volební místnosti prokážete svoji totožnost a státní občanství. K tomu budete potřebovat:

platný občanský průkaz,

nebo platný cestovní, diplomatický či služební pas ČR

Po kontrole osobních údajů vám volební komise předá obálky s úředním razítkem. Jestliže jste si s sebou nepřinesli hlasovací lístky, obdržíte na požádání nové. S obálkou a hlasovacími lístky se přesunete do prostoru, který je určený pro tajné hlasování.

Pokud volič zároveň volí do Senátu i zastupitelstva obcí, obdrží ve volební místnosti od volební komise jednu úřední obálku pro volby do zastupitelstva obce (šedá barva) a jednu obálku pro volby do Senátu (žlutá barva). Obě úřední obálky (s jedním hlasovacím lístkem v každé z nich) pak vhazuje volič do společné volební schránky.

