V roce 2025 čekají Česko volby do Poslanecké sněmovny. Jak volit ze zahraničí? Záleží na tom, zda se v cizím státě nacházíte krátkodobě, například na dovolené, nebo zda tam pobýváte dlouhodobě, třeba v rámci studia nebo práce. V roce 2025 to bude poprvé, co do hlasování promluví dlouho diskutovaná korespondenční volba.