Volební místnosti 2022: Kde volit | Okrsky a obvody | E15.cz

Komunální volby a volby do Senátu se blíží. Kam jít volit? Kde najdete volební místnosti? Kde je má uvedené Praha? Co jsou volební okrsky a volební obvody? Jak volit, aby byl váš hlas platný? A kdy je termín letošních voleb? Podívejte se na přehled.

Volební místnosti, okrsky a obvody

Česko je rozděleno do takzvaných volebních okrsků. Na rozdíl od volebních obvodů ale neslouží ke stanovení počtu mandátů. Volební okrsky jsou vytvářeny čistě pro praktickou realizaci voleb. Na každý volební okrsek připadá jedna volební místnost, do níž mohou jít volit všichni občané s trvalým bydlištěm na území příslušného volebního okrsku.

Volební okrsky jsou stejné pro všechny volby včetně těch komunálních a senátních. V každé obci či městské části je určuje starosta. Měnit je lze jen tehdy, pokud se změní hranice obce, hranice městské části, případně příslušného volebního obvodu. Dalším důvodem je zvýšení počtu obyvatel daného okrsku nejméně o jednu třetinu.

Volební místnost – místo, kde volí voliči daného okrsku

– místo, kde volí voliči daného okrsku Volební okrsek – ohraničená oblast, v rámci níž většinou hlasuje zhruba tisíc občanů (v některých méně). Občané mající na tomto území trvalé bydliště volí v konkrétní volební místnosti. Jsou určující pro organizaci voleb. Výměru volebních okrsků určuje a mění starosta dané obce. Aktuální seznam volebních okrsků platí pro všechny volby.

– ohraničená oblast, v rámci níž většinou hlasuje zhruba tisíc občanů (v některých méně). Občané mající na tomto území trvalé bydliště volí v konkrétní volební místnosti. Jsou určující pro organizaci voleb. Výměru volebních okrsků určuje a mění starosta dané obce. Aktuální seznam volebních okrsků platí pro všechny volby. Volební obvod – ohraničená oblast, v rámci níž lze získat určitý počet mandátů. Jsou určující při rozpočítávání hlasů, mandátů a systému voleb. Volební obvody pro senátní volby nejsou totožné s volebními obvody pro poslanecké volby, kde obvody reprezentují kraje. Celkový počet senátních volebních obvodů je 81.

Voličský průkaz ve volbách 2022

Voličský průkaz dovoluje volit mimo místo trvalého bydliště. Pro komunální volby se voličský průkaz nevydává. Pro senátní volby lze o voličský průkaz zažádat, volič může volit mimo svůj volební okrsek, ovšem v rámci stejného volebního obvodu.

Všechny senátní obvody na mapě ČR: Všechny volební obvody senátorů v ČRAutor: Senat.cz

Senátní volby 2022: Volební obvody a kandidáti pro letošní volby

V roce 2022 probíhají volby do jedné třetiny Senátu. V infografu se dozvíte, kterých 27 z celkového počtu 81 obvodů se letošní volby týkají. Senátoři se volí na šest let.

Volební místnosti – kde jsou a jak je najít

Informace o tom, do jakého volebního okrsku spadá adresa trvalého bydliště voličů, je možné najít na webových stránkách každé obce či městské části. Zde jsou také informace, kde se nachází příslušná volební místnost. Adresy volebních místností je také možné najít na různých celorepublikových přehledových mapách. Čísla volebních okrsků a adresa volebních místností jsou uvedeny i na oblákách s volebními lístky, které voličům přijdou poštou.

Praha: Kam jít volit? Kde jsou volební místnosti?

V Praze nabízí přehlednou navigaci do příslušných volebních místností Institut plánování a rozvoje hlavního města. Server dokonce na mapě ukáže i nejkratší cestu z domova do volební místnosti. Po zadání adresy portál identifikuje i relevantní číslo volebního okrsku a volebního obvodu, v rámci něhož bude občan volit.

PŘEHLEDNĚ: Komunální volby v Praze >>> PŘEHLEDNĚ: Kandidáti na nového primátora hlavního města Prahy

Termín: Kdy se uskuteční komunální a senátní volby

Podle zákona vyhlašuje komunální volby prezident republiky, tedy Miloš Zeman, nejpozději devadesát dní před jejich konáním. Stejně hlava státu postupuje i v případě voleb do třetiny Senátu.

Termín komunálních voleb a prvního kola voleb do třetiny Senátu prezident Zeman stanovil na 23. a 24. září. Druhé kolo senátních voleb se bude konat o týden později.

Tak jako všechny ostatní volby v Česku i komunální volby se konají v pátek a v sobotu, voliči budou moci hlasovat ve volebních místnostech v následujících časech:

Termín pro komunální a senátní volby 2022 Datum Den Čas 23. září 2022 pátek 14.00–22.00 24. září 2022 sobota 8.00–14.00

Pro první kolo senátních voleb platí stejné termíny a časy jako pro komunální volby. Druhé kolo senátních voleb se koná o týden později ve stejný čas.

Jak volit: křížkování, ne kroužkování

Komunální volby

Komunální volby se konají každé čtyři roky. Ve volbách do obecních a městských zastupitelstev se na rozdíl od parlamentních voleb preferovaní kandidáti nekroužkují. Volič místo kroužků používá křížky:

Křížků jednotlivým kandidátům může rozdat maximálně tolik, kolik je v obecním zastupitelstvu křesel. Křížkovat může i celou stranu.

Pokud volič zakřížkuje stranu a k tomu kandidáty z jiné strany, odečítá se počet hlasů daný jiným kandidátům od celkového počtu mandátů. Tento zbylý počet hlasů získá zakřížkovaná strana.

Volební lístky pro komunální volbyAutor: Veronika Kolářová

Kdy mohou být hlasy neplatné:

Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro volební stranu, pro vybrané kandidáty se křížky nepočítají.

Když volič rozdá více křížků, než je počet členů v zastupitelstvu, je celý volební lístek pro komunální volby neplatný.

Podrobné infomace najdete v článku Jak volit v komunálních volbách 2022.

Senátní volby

Ve volbách do Senátu voliči vybírají z jednotlivých kandidátů, vybrat mohou pouze jednoho z nich, jehož volební lístek vhodí do příslušné volební urny. Volí se do jedné třetiny senátu, Senátoři jsou voleni na šest let:

Volební obvod bude zastupovat jeden vítězný senátor.

Každý sudý rok se konnají volby do třetiny Senátu, tedy vždy jen ve 27 z celkových 81 volebních obvodů pro volby do Senátu.

Pokud v prvním kole některý z kandidátů v příslušném volebním obvodu získá nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů, získává senátorský mandát.

Když nikdo z kandidátů většinu hlasů nezíská, koná se v tomto volebním obvodu i druhé kolo hlasování, do nějž postupují dva kandidáti s nejvyšším získaným počtem hlasů z prvního kola.

Mandát senátora pak získává vítěz druhého kola voleb.

Podrobné infomace najdete v článku Jak volit v senátních volbách 2022.

VIDEO: Komunální volby 2022. Co byste měli vědět?

Video se připravuje ... Průvodce komunálními volbami • VIDEO Videohub

VIDEO: Senátní volby 2022. Co byste měli vědět?