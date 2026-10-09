Prezident Pavel uznal chybu. Kvůli volbám přerušil dovolenou a vrátil se do Česka
- Petr Pavel nakonec přiletěl z dovolené a v Černoučku odvolil. Původně přitom Pražský hrad oznámil, že se prezident komunálních voleb nezúčastní.
- Hlava státu uznala chybu úsudku a připustila, že by měla jít občanům příkladem. Za neúčast čelila kritice politiků napříč spektrem i veřejnosti.
- Prezident označil celou věc za uzavřenou. Podle svých slov se z chyby poučil a ocenil, že se nakonec podařilo najít způsob, jak hlasovat i během dovolené.
Prezident Petr Pavel přiletěl zpět do České republiky, v Černoučku na Litoměřicku krátce před 15:00 odevzdal hlas v komunálních volbách. Pražský hrad původně oznámil, že se hlava státu voleb nezúčastní, protože Pavel odjel na soukromou zahraniční cestu. Za neúčast ve volbách čelil kritice veřejnosti i koaličních a opozičních politiků. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, řekl dnes novinářům Pavel.
Pavla trápilo, že nebyl způsob, jak by mohl volit na dovolené
Prezident svou ohlášenou neúčast ve volbách kvůli zahraniční dovolené označil za chybu úsudku. „Chyby děláme všichni, i prezidenti, a já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takto mohl udělat, a jsem rád, že jsem mohl jít k volbám a dát tím občanům najevo, že by měli jít taky,“ řekl.
Chybu v plánování lze naštěstí napravit změnou plánu, napsal prezident na síti X. „Uznat chybu není jednoduché, ale když si politik váží důvěry lidí, musí to dokázat. Vím, co je odpovědnost a že jakákoli důvěra se získává těžko, ale hrozně snadno a rychle se ztrácí. Za chyby se platí a já se z téhle vlastní poučil,“ dodal.
Dnešní volby podle Pavla dávají lidem možnost ovlivnit, kdo bude rozhodovat o životě v jejich obcích a jak silný a kvalitní bude Senát. „Děkuji všem, kteří tuto možnost využijí,“ dodal na síti X.
Novinářům v Černoučku Pavel řekl, že ho trápilo, že nebyl způsob, jak by mohl z dovolené volit. Řešení se nakonec našlo, byť bylo technicky náročné, podotkl.
Pavel odjel na dovolenou minulý pátek. Prezident svou dovolenou zahájil na rallye v Maroku, automobilový jezdec Martin Prokop z akce minulý pátek večer na svém facebooku zveřejnil fotografii s hlavou státu. Podle Deníku N odjel Pavel na dovolenou na motocyklech. V pracovním programu má Pavel pokračovat v pondělí 19. října přijetím velvyslanců.
Obecní volby a první kolo voleb do třetiny Senátu se konají dnes a v sobotu. Pavla za jeho ohlášenou neúčast kritizovali zástupci vládních i opozičních stran. Prezident termín komunálních voleb formálně stanovil v červnu. Na rozdíl od předchozích voleb neměl na výběr, protože podle ústavní a navazující volební novely se místní a regionální volby musejí konat vždy v pátek a sobotu prvního úplného říjnového týdne.