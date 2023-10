Výsledky voleb v Polsku 2023 | Sčítání hlasů | e15.cz

Polské parlamentní volby se konají v neděli 15. října 2023. Volby v Polsku probíhají od 7:00 do 21:00. Již v noci na pondělí začne sčítání hlasů. Konečné volební výsledky by tedy měly být známy již v pondělí 16. října v ranních hodinách. Výsledky voleb v Polsku zveřejníme na této stránce.

Polsko s napětím očekává začátek příštího týdne. Volební výsledky rozhodnou o složení Sejmu (dolní komora polského parlamentu) i Senátu (horní komora polského parlamentu). Polské volby do obou komor parlamentu se ve společném termínu konají každé čtyři roky. Kdo bude vítěz letošních voleb a příští polský premiér? Volební průzkumy favorizovaly vládnoucí stranu Právo a spravedlnost (PiS), jejímž předsedou je Jaroslaw Kaczyński. Občanská koalice, vedená opozičním lídrem Donaldem Tuskem by podle průzkumů měla skončit druhá.

Výsledky voleb ale mohou posílit vyjednávací pozice ostatních stran a první místo ve volbách vítězi nemusí zaručit většinu v parlamentu. Volební výsledky mohou dopadnout tak, že menší politické strany budou při skládání povolebních koalic rozhodující. Polsko tak může řešit podobnou situaci jako Slovensko.

Do polského parlamentu by se ve volbách 2023 měla dostat ještě Třetí cesta (koalice lidovců a Polska 2050), Levice a Konfederace. Právě krajně pravicová Konfederace je považována za jediného potenciálního partnera pro PiS. Třetí cesta i Levice mají politicky blíže k Občanské koalici. Strana Bezpartyjni Samorządowcy (BS) se podle průzkumů do polského Sejmu nejspíš nedostane. Polské volby jsou důležité i pro Česko.

Výsledky voleb v Polsku zveřejníme po jejich vyhlášení v pondělí 16. října v následující infografice: