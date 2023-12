Bankovní pobočky nikdy nezmizí, myslí si profesionálové z České spořitelny

Markéta Klučková má v České spořitelně na starost pobočkovou síť a inovace, digitalizaci, distribuci a technologie. Práce bankéřů se podle ní výrazně proměnila — od “obstarání” zákazníka, přes prodej produktů, došla až do fáze, kdy je klientovo finanční zdraví na prvním místě: „V budoucnu budou klienti stále chodit na pobočky, ale technologie se posunou dál a budou jim pomáhat. Třeba umělá inteligence.“ A Jiří Šuhájek, který v bance pracuje už 18 let, to vidí podobně: „Máme skvělé týmy, které to baví a neustále pracují na věcech, které nás posouvají dál.”

