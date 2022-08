Ředitelka D.A.S.: Propojištěnost právní ochranou v Česku je skoro nulová | E15.cz

Jak současná ekonomická situace ovlivňuje váš obor? Co znamenají pro pojišťovací segment události na trhu v posledních dvou letech?

Klíčovým slovem je nervozita. Lidé začínají víc počítat peníze, vidíme to na každém kroku. Na jedné straně to znamená zvýšené výdaje pro domácnosti i firmy a snahu šetřit. Na druhou stranu si lidé nyní častěji kladou otázku, jak svůj majetek ochránit. Mít pojištěnou právní ochranu bytu, auta nebo podnikání může znamenat záchranu v kritický moment.

Jaký vývoj tedy odhadujete do budoucna?

Každá mince má dvě strany. Pro naše obchodníky vnímám současnou situaci jako výzvu, abychom pojištěním ochránili co nejvíce lidí. O budoucnost našeho oboru se neobávám. I v jiných těžkých dobách historie vždy existovaly šikovné firmy, které dokázaly dělat úspěšný a poctivý byznys. Vše i nadále závisí na našich obchodnících a jejich schopnostech. Protože naší službě věřím na sto procent.

Schopný obchodník… co to ve vašich očích znamená?

Je to člověk, díky kterému pro sebe vyhodnotí klient naši službu jako užitečnou. Jako něco, co mu v životě sníží stres, ušetří čas a náklady. Schopný obchodník také dokáže z celého našeho portfolia vybrat pro konkrétního člověka právě tu službu, která ho zaujme a vyřeší jeho problém.

Co zásadního se změnilo ve vašem obchodu za 27 let, kdy D.A.S. řídíte?

Z určitého pohledu nic podstatného. Základ zůstává – naším posláním je pomáhat lidem v nepříznivé situaci. Obchodní rozhovor zůstal stejný, jen se nám trochu změnily okolnosti. Už například nepíšeme obchodní smlouvy na papír. Od tužky jsme se dostali do počítače. Ale jádro je neměnné.

Jaký typ obchodníka se dobře hodí na práci u D.A.S.? Jaké předpoklady potřebuje splňovat?

Formálně je to jednoduché – musí mít maturitu. A lidsky? Čeká ho dennodenní práce v terénu. Potřebuje být s lidmi, zvednout telefon a volat. Musí být schopen zvládnout velkou míru volnosti a mít vnitřní motivaci. Uspějí u nás vnímaví lidé, ochotní učit se každý den. Takoví, kteří se ptají tak dlouho, dokud neporozumějí.

Skutečně u vás uspějí i mladí bez zkušeností, když vsadí na svého obchodního ducha?

Je to tak. Máme u nás lidi ze všech oborů a všech věků. I o velmi mladé lidi u nás máme velký zájem, pokud mají rádi obchod a umějí reprezentovat. To konkrétně znamená i ochotu dobře se obléct. Kvalitní sako s kravatou u nás symbolizuje hrdost na tradici, kterou v sobě značka D.A.S. nese. Mimochodem to sako stačí do začátku jedno. Schopní obchodníci si na dalších pět brzy vydělají.

Na co k vám šikovné lidi lákáte?

Myslíte kromě nadprůměrných výdělků? Rozhodně je to osobní růst. Obchodníci u nás získávají obsáhlé know-how. Vychováváme je podle našich prověřených tradic, způsobem, který se nám za léta praxe osvědčil jako přínosný a který přináší ovoce. I to je důvod, proč chceme, aby pracovali výhradně pro nás jako OSVČ v roli vázaných zástupců. Jako jediná pojišťovna také garantujeme svým lidem po splnění určitých podmínek důchodovou rentu. Je to takové naše vlastní firemní důchodové spoření pro zaměstnance i obchodníky na OSVČ.

Dá se práce obchodníka u D.A.S. přirovnat k práci v jiném typu pojišťovny? Nebo u jiné finanční instituce?

Určitě. Přicházejí k nám lidé z jiných finančních institucí a své zkušenosti u nás mohou využít. I my jsme pojišťovna, ale jedinečná v tom, že prodáváme výhradně právní ochranu. V tom je to pro obchodníky jednodušší, naše produkty jsou úžeji zaměřené.

Jak velký je váš obchodní tým a jak se rozdělený?

Máme zhruba 80 vázaných obchodních zástupců, ke konci roku 2022 jich chceme mít 100. Rosteme rozumným tempem a kvalita lidí je pro nás přednější než kvantita. Obchodníci jsou u nás vedeni 12 regionálními manažery. Nijak se nespecializujeme na B2B nebo B2C, každý člen týmu musí umět nabízet celé portfolio našich služeb – ať už bude zástupcům firem nabízet naše pojištění jako benefit pro zaměstnance, nebo konkrétní rodině ochranu jejího majetku.

Nováčci u nás obvykle začínají na jednodušších produktech a pod vedením regionálního manažera se postupně zdokonalují. Věřím starému moudru, že správný obchodník má být lepší než jeho nadřízený. Věnujeme velkou péči začlenění každého člověka do týmu a také tomu, aby poznal, jak funguje pojišťovna jako celek – kdo u nás co dělá a proč. I to má obrovský dopad na loajalitu a motivaci našich lidí.

Říkáte, že vaši lidé na sobě musí hodně pracovat. Co to znamená?

V D.A.S. věříme, že sebevzdělávání je nikdy nekončící proces. Nestačí se školit v obchodních dovednostech. Vaše kompetence může posílit i pravidelný mentoring nebo koučink. Mladým lidem ukazujeme možnosti a je na nich, jak je využijí. Že to má efekt, poznám jednoduše – lidé, kteří u nás zůstali mnoho let a patří mezi nejúspěšnější, jsou právě ti, kteří nikdy neváhali investovat čas do svého rozvoje. Je to vidět na jejich osobnosti i na pracovních výsledcích.

Napadá vás ještě jiný důvod, proč se na práci u vás dívat jako na výjimečnou?

Existuje jeden zcela zásadní. Naši lidé si nikdy nekonkurují. A nemusejí soupeřit ani s jinými firmami. Naše služba je specifická a celková propojištěnost právní ochranou je v České republice mizivá. Cítíte ten potenciál? To znamená, že se víc vyplatí spolupracovat a společně edukovat veřejnost o potřebnosti naší služby než si navzájem přetahovat zákazníky. Těch je v podstatě neomezené množství, když to vezmete za správný konec.