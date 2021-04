Amazon otevře kadeřnický salon v Londýně. Putin hrozí Západu | E15.cz

Putin varoval západní země

Ruský prezident Vladimir Putin ve svém včerejším projevu před federálním shromážděním varoval Západ, aby „nepřekročil červenou čáru“. Rusko podle něj nechce spálit mosty, ale na provokace ze strany svých rivalů odpoví tvrdě a rychle. Putin dále kritizoval západní státy za protiruské sankce a údajnou přípravu státních převratů v ruském okolí. Jmenovitě zmínil například Bělorusko, kde od loňského roku stále probíhají protesty za odstoupení autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka, který je nejbližším spojencem Moskvy. Rusko tento týden také v důsledku ochladnutí vztahů se Západem oznámilo záměr opustit k roku 2025 Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Země si chce vybudovat svou vlastní.

Biden se chystá popudit Turecko

Vedle zhoršených vztahů mezi Ruskem a Západem se v poslední době vyhrocuje rovněž komunikace Spojených států s Tureckem. Agentura Bloomberg dnes ráno uvedla, že Joe Biden by mohl coby první prezident USA od Ronalda Reagana oficiálně uznat vyvražďování Arménů Turky v letech 1915 až 1918 za genocidu. Arménie si bude danou událost připomínat tuto sobotu. Pokud to Biden skutečně udělá, zcela jistě na sebe přivolá hněv Ankary, píše agentura. Americko-turecké vztahy jsou přitom napjaté již delší dobu kvůli tureckému záměru nakoupit vojenskou techniku od Ruska.

Akciové trhy se vrátily k růstu

Akcie ve Spojených státech ve středu napravily ztráty z předchozího dne. Investory povzbudily především pozitivní čtvrtletní hospodářské výsledky většiny firem z indexu S&P 500. Ten se včera celkově zvýšil o 0,93 procenta, stejně jako benchmark Dow Jones. Nasdaq Composite zpevnil o 1,19 procenta. Optimismus se z USA přelil i na burzy v západní Evropě. Celoevropský index STOXX Europe 600 posílil o 0,65 procenta. Britský FTSE 100 přidal 0,52 procenta. Německý DAX vyrostl o 0,44 procenta a francouzský CAC 40 uzavřel obchodování v zisku 0,74 procenta.

Netradiční podnik Amazonu

Americký internetový gigant Amazon expanduje do nového sektoru. Společnost v nadcházejících týdnech otevře v Londýně svůj první kadeřnický salon, informuje britská BBC. Podnik, který bude stát ve čtvrti Spitalfields ve východní části města, bude navíc vybaven unikátními moderními technologiemi. Zákazníci či zákaznice si například mohou koupit veškeré produkty k úpravě vlasů přes digitální platformy Amazonu. K dispozici budou mít také tablety s digitálními časopisy. Podle firmy se zatím jedná o experiment a technologický gigant v tuto chvíli nemá v plánu otevírat další salony v jiných lokalitách.

Netěší mě, že česko-ruské vztahy procházejí velmi těžkou zkouškou, ale není to vina ČR. Ruskému velvyslanci jsem dnes oznámil, že:

Dáváme čas Ruské federaci do zítřka do 12:00, že umožní návrat všech našich vyhoštěných diplomatů zpět na velvyslanectví České republiky v Moskvě.