Auta, letadla, bourbon. EU chystá odvetu za americká cla

Evropská komise spustila veřejné konzultace s cílem připravit opatření, která Evropská unie zavede jako odpověď proti americkým clům, pokud by selhala obchodní jednání se Spojenými státy. Kvůli tarifům, které vyhlásil americký prezident Donald Trump, se také EU obrátí na Světovou obchodní organizaci.

Navrhovaná opatření mají zasáhnou dovoz amerických automobilů a automobilových dílů, letounů výrobce Boeing, chemikálií, elektrických zařízení, zdravotnických výrobků, ryb nebo amerického bourbonu do Evropy, oznámila Evropská komise. Celková hodnota dotčených amerických výrobků má dosáhnout 95 miliard eur. O odvetných clech nyní mají diskutovat do 10. června členské státy, seznam zasažených výrobků se tak ještě může měnit.

Evropská komise zároveň zvažuje i omezení vývozu z unijních zemí do USA. To by se mohlo týkat ocelového šrotu a chemických výrobků.

Brusel zatím stále dává přednost dosažení obchodní dohody, která by zahrnovala oboustranné snížení cel a dalších obchodních bariér. „Cla mají již nyní negativní dopad na globální ekonomiky. EU je nadále plně odhodlána najít s USA řešení prostřednictvím jednání. Věříme, že lze uzavřít dobré dohody ve prospěch spotřebitelů a podniků na obou stranách Atlantiku,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Zároveň se ale dál připravujeme na všechny možnosti a konzultace zahájené právě dnes nám v této nezbytné práci pomohou,“ dodala.

Jednání Evropy a Spojených států zatím dosáhla jen minimálního pokroku a jak píše Bloomberg, očekává se, že většina nových amerických cel zůstane v platnosti. Evropští představitelé zatím neuvádějí, jak vysoká cla by na jednotlivé druhy amerického zboží měla dopadnout. I to má být předmětem budoucích jednání.

Evropská unie zároveň proti Spojeným státům zahájí spor v rámci Světové obchodní organizace. Evropská komise „zastává jednoznačný názor, že uvalená americká cla zjevně porušují základní pravidla WTO“. Stávající základní úroveň amerických tarifů, která se má po 90 dnech od vyhlášení zvýšit, dosahuje deseti procent. Na automobily a jejich díly se vztahuje clo 25 procent.

Trump zahájil šetření, jeho závěrem mohou být zvýšená cla na dovoz dalších evropských produktů, včetně dřeva, farmaceutických výrobků, čipů, nákladních vozů nebo nerostných surovin. Evropská komise nyní uvedla, že v reakci na tyto případné kroky Bílého domu jsou na stole všechna odvetná opatření.

USA za cíl zavedených cel označují mimo jiné zvrácení negativní obchodní bilance, kterou má země s většinou světa včetně Evropy. Trump argumentuje také tím, že výše nových amerických cel odpovídá různým obchodním bariérám, kterým americké zboží údajně čelí v dané zemi.

Spojené státy vyjednávají i s dalšími zeměmi, na které uvalily cla. Zatím jedinou novou bilaterální obchodní dohodu oznámily s Velkou Británií. USA podle britské vlády odstraní cla na dovoz oceli a hliníku z Británie a sníží cla na dovoz britských automobilů na deset procent z 27,5 procenta. Britský trh se má na oplátku mimo jiné více otevřít americkým zemědělským produktům.