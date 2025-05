Trump chce zrušit Bidenovo omezení na vývoz pokročilých čipů, které má zasáhnout i Česko

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje zrušit omezení vývozu pokročilých počítačových polovodičů, které zavedl na konci svého mandátu prezident Joe Biden. Píše to agentura Reuters s odkazem na prohlášení amerického ministerstva obchodu. Systém, který by měl začít platit příští týden, omezoval vývoz pokročilých čipů pro umělou inteligenci (AI) i do Česka.